天冷喝熱湯比喝熱水更保暖！營養師曝3大關鍵

近日低溫籠罩全台，民眾紛紛尋求各種保暖方式。營養師趙強透過社群平台分享專業見解，說明喝熱湯比喝熱水更能有效禦寒的科學原理。

根據趙強的分析，熱湯的保暖優勢主要來自3項生理關鍵。首先是食物的產熱效應，這是熱湯勝過熱水的核心因素。熱開水僅能提供物理性的熱傳導，熱度會隨著血液循環快速消散。相對而言，熱湯含有蛋白質、脂肪或碳水化合物等營養素，身體在消化、吸收與代謝這些營養素的過程中會產生額外熱能，醫學上稱為「攝食產熱效應」，能讓體溫維持更長時間。

第二個關鍵是胃部停留時間的差異。純水進入胃部後排空速度極快，而含有蔬菜、肉類或勾芡成分的濃湯，因為含有固體成分，在胃部停留時間較長。這種特性使得熱能釋放速度較為緩慢且穩定，能夠持續從體內散發熱氣，提供更長效的保暖效果。

第三項優勢在於熱湯中常見的辛香料添加物。薑、蔥、蒜等辛香料含有薑辣素或蒜素等成分，能夠擴張末梢血管，促進血液循環，有效改善手腳冰冷的問題。此外，湯品中少量的油脂能像保溫膜一樣減少熱氣散失，同時提供能量幫助身體禦寒。

儘管熱湯具有良好的保暖效果，趙強特別提醒民眾注意飲用安全。飲品溫度若超過攝氏60度，容易造成食道黏膜燙傷。最適宜的保暖溫度應控制在攝氏40至50度之間，既能達到暖身效果又能確保安全。

營養師也提出喝湯時應避開的3個地雷。第一是避免過鹹，高鹽分會導致水分滯留或血壓波動，對健康造成負擔。第二是預防假性溫暖現象，若湯品過燙導致大量出汗，汗水蒸發反而會帶走身體熱量，因此喝完熱湯後應注意防風，避免受寒。第三是避開不適合的成分，過於油膩、太甜或添加酒精的湯品，都不建議作為保暖飲品。

這項專業分析為民眾在寒冷天氣中的飲食選擇提供了科學依據。透過正確選擇和飲用熱湯，不僅能獲得即時的溫暖感受，更能啟動身體內部的加熱機制，達到更持久的保暖效果。在寒流期間，適當飲用溫度適中、營養均衡的熱湯，確實是一種有效且健康的禦寒方式。

