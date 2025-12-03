天冷喝熱湯！超商玉米濃湯PK紅豆湯、燒仙草 羊肉湯店清晨賣

天氣驟降，全台各地超商與早餐店紛紛推出暖心熱湯，滿足民眾禦寒需求。各家超商推出冬季限定玉米濃湯及燒仙草，以及三款紅豆甜湯系列，包含紅豆湯、紅豆紫米粥和仙草湯，甜鹹口味一應俱全。彰化及宜蘭地區更有清晨就營業的羊肉湯和湯麵店，讓上班族在寒冷的早晨也能享用熱騰騰的湯品，為身體注入溫暖能量，成為民眾抵禦寒冬的最佳選擇。

超商推出冬季限定的玉米濃湯。（圖／TVBS）

寒流來襲，超商業者推出冬季限定的熱湯系列，其中玉米濃湯以濃郁奶香為基底，加入大量玉米粒，民眾還可以撒上胡椒粉提味。許多民眾表示，天氣寒冷時不想喝咖啡，改喝熱騰騰的玉米濃湯不僅能暖胃，還很溫暖，玉米粒豐富甚至可以當作早餐食用。

超商推出燒仙草，配料豐富。（圖／TVBS）

除了鹹口味選擇，超商也將於10日推出燒仙草，搭配芋圓、紅豆、綠豆、燕麥等多種餡料。另一家超商同樣提供燒仙草，但配料組合不同，有Q彈的芋圓、地瓜圓、紅豆，還加入台灣脆花生增添風味。還有便利商店主打台式口味，推出紅豆湯、紅豆紫米粥和仙草湯三款熱呼呼的紅豆甜湯系列。

超商推出三款紅豆甜湯。（圖／TVBS）

對於喜愛鹹口味的民眾，彰化有羊肉湯店清晨就開始營業，讓民眾上班前也能喝到熱湯。店家將羊肉川燙過後撒上薑絲，再淋上熱湯，端上桌的是一碗暖胃的羊肉湯。有民眾分享，因為天氣突然變得很冷，所以連續兩天都來喝羊肉湯。

彰化有羊肉湯店清晨就營業。（圖／TVBS）

宜蘭地區也有湯麵店一早就營業，即使天冷民眾仍穿著厚外套排隊，就是想喝上一碗熱湯。有民眾表示，每次回來都會來吃，回味家鄉的味道。直接吃餛飩湯麵當早餐，不僅吃得飽還能暖胃。面對溫度驟降，民眾在享用這些暖心湯品的同時，也務必注意保暖，做好防寒準備。

