天冷喝薑茶暖身又護心！吃抗凝血、降血糖藥需謹慎飲用

天氣轉涼，許多人喜歡飲用薑茶來暖身，最新研究顯示，薑除了能暖身外，還能提升抗氧化能力、改善發炎、保護心血管，甚至有助於穩定血糖，但服用抗凝血或降血糖藥物的人士應先諮詢醫師意見。

薑除了能暖身外，還能提升抗氧化能力、改善發炎、保護心血管，甚至有助於穩定血糖。（示意圖／Pixabay）

營養醫學醫師劉博仁在臉書粉專分享，薑的暖身效果不僅是主觀感受，有科學根據。2025年一項大型統合分析收錄29個隨機對照試驗的結果指出，補充薑能有效降低CRP、IL-6、TNF-α等慢性發炎指標，減少體內氧化壓力，對原本就有代謝問題或慢性病患者的改善效果尤為顯著，是暖身與護血管的理想選擇。

針對糖尿病患者，劉博仁引述2024年一篇針對第2型糖尿病患者的系統回顧與統合分析結果，發現補充薑能減少胰島素阻抗，降低空腹血糖值與糖化血色素，可作為糖尿病患者的輔助營養介入，但他強調這無法取代藥物治療。

老薑含有較高濃度的活性成分如gingerols、shogaols等，因此天冷時建議優先選用老薑泡茶。（圖／Photo AC）

在薑的選擇上，劉博仁解釋，薑可分為成熟的老薑與纖維較細的嫩薑，老薑含有較高濃度的活性成分如gingerols、shogaols等，因此天冷時建議優先選用老薑泡茶，若怕辣可改用嫩薑，但保暖效果會相對較弱。

對於薑茶的沖泡方式，劉博仁建議，一人份的薑茶可使用老薑3至10克（約3至5片，厚度0.3至0.5公分），加水300至400c.c浸泡，想增添風味可加入少量黑糖、蜂蜜或檸檬汁，每天飲用1至2杯為宜。然而，他特別提醒，正在服用抗凝血或降血糖藥物的患者，應先向醫師諮詢後再飲用。

