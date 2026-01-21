天冷嗑一碗！米其林新推薦「客家炊粉」上榜

油蔥提味，韭菜、豆芽菜增添炊粉口感。（圖／東森新聞）





近期米其林指南公布5家台灣新入選餐廳，其中3間都在新竹，再加上天氣冷颼颼，若是來碗熱騰騰的炊粉最對味。其中一間店家，以滿滿餡料、濃郁湯頭的客家料理獲選，不只饕客買單，也獲得評審青睞，讓新竹抹去美食沙漠的稱號。

天氣冷颼颼，來上這一碗炊粉，暖暖胃，夾起來全是餡料，油蔥提味，韭菜、豆芽菜增添口感，再淋上濃郁湯頭，鍋氣香味十足。

廚房內手起刀落，鍋內食材大火快炒，一刻都不停歇，尤其用餐時段，店內總是擠滿人潮，就是想來朝聖必比登推薦美食。

民眾：「他們的炊粉，感覺很實在的用米做的炊粉，吃得出來，他們環境也很舒服，就是整桌都吃光光了。」

民眾：「很有傳統的滋味，湯頭真的很棒，一級棒。」

讓饕客讚不絕口的美食，就位在新竹芎林鄉，經營15年，主打客家料理。老闆說，他為了一鍋清甜湯頭，不管多冷，每天凌晨都會起床熬煮。

業者：「要經過2個鐘頭的時間熬煮，才能夠讓這碗點心的靈魂活現。上不了檯面的地方小吃，居然米其林可以看得到。」

這回米其林指南，除了公布這間炊粉口味一絕，也推薦了這間位於竹北的創意料理餐廳。一道道精緻料理，融合日式燒肉和台式料理，蹦出新滋味，還有這間蔬食客家料理。

美食部落客：「這道是桔醬的分解，海螺是做什麼用的呢，這道是菜包，真的字面意思。」

連續兩年獲選米其林必比登推薦，從台北搬到新竹，依舊獲得青睞，融合各種客家特色食材，是不少饕客的口袋美食。

新竹美食，從古早味到創意料理，不只抓住評審味蕾，這些推薦餐廳，應該可以替被稱為美食沙漠的新竹，扳回一城。

