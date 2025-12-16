天冷多人送ICU！發作前都吃過一料理 營養師急示警

營養師指出，近期因心肌梗塞送入加護病房的患者，發作前都有吃麻油雞、薑母鴨等料理。心肌梗塞發作示意圖。取自Pixabay



天氣變冷，大家都想吃熱呼呼的料理。不過，營養師提醒，近期遇到心肌梗塞個案，發作前都吃了麻油雞、薑母鴨等料理，這些加酒料理雖經過烹調，仍殘留酒精，加上含有大量油脂，建議三高患者還是別吃比較好。

營養師趙強今（12/16）在粉專《趙強營養師這樣說》發文指出，近一個月在心臟內科加護病房（ICU）遇到幾個心肌梗塞個案，發現他們發作前都吃了大量加酒的料理，像是麻油雞、羊肉爐、薑母鴨。

趙強表示，大家以為點火燒過後，酒精就會沒了，事實上，烹調不能將酒精完全去除，根據研究報告，這類加酒料理，點火燒至火焰自動熄滅，還能殘留75%的酒精量。

他還秀出一張表，顯示依烹調時間長短殘留酒精的比例，若是煮了60分鐘，還有25%酒精殘留，把時間拉長到煮150分鐘，也有5%的酒精殘留。

麻油雞示意圖。Gemini生成

趙強補充說，這類料理不只有酒的問題，可能同時含有大量的油脂，若是有心臟病、高血壓、高血脂病史的人，還是不吃這類食物比較好。

三軍總醫院老年醫學科醫師謝嘉娟曾在醫院網站撰文提醒，當溫度驟降或是溫差過大時，容易增加心血管疾病發作的機會，尤其是心肌梗塞。如老年人因血管老化，再加上冬天水分攝取不夠、運動量不足，血液黏稠度偏高，易使血液流動速度減慢；年輕人則因抽菸、喝酒、熬夜等不良習慣，發病率也逐漸提高。

謝嘉娟表示，心肌梗塞在發作前大多有前兆，包含了如重物壓在胸口的胸悶、胸口有拳頭般大的瞬間痛感，以及呼吸困難、冒冷汗、嘔吐、暈眩等，這時要坐下或休息。急性發作胸悶、胸痛時，可立即服用舌下含片，緩解疼痛進行自救，接著撥打119叫救護車送醫治療。

