天冷大吃大喝變好拋？盧建勳院長揭年末輪廓策略：「無雙電波」讓你回到最佳狀態

氣溫驟降、火鍋聚會變多，許多人才發現，年末照片裡的人「變得好像泡芙」。其實不只飲食變重口味，冬天代謝變慢、作息不規律，也容易讓輪廓線顯得模糊、看起來拋拋樣更明顯，拍照不再有清晰角度。台北守葳診所盧建勳院長指出，冬季正是許多人覺得「走樣」的高峰期，因此不少人會趁這段時間開始做輪廓管理，找回應有的緊實感。

冬季吃太鹹、睡太少、代謝變慢都影響輪廓線

盧建勳院長分享，每到年底診間最常聽到的一句話就是：「我怎麼覺得越來越拋？」他解釋，冬天天氣冷，身體的循環會變慢，加上假期聚餐多，火鍋湯、鹹食、宵夜等飲食都容易造成代謝變慢，視覺上輪廓線自然不明顯。此外，冬季作息較容易打亂，睡眠不足也會影響氣色，看起來更顯疲態。

輪廓管理需求大增，「無雙電波」成保養關鍵字

針對希望在節日前找回輪廓線的族群，盧建勳院長表示，「Density 無雙電波」成為近年詢問度很高的保養項目之一。原因並非「立刻變成另一個人」，而是它屬於較低負擔的能量保養，強調從表層到深層的多層次調理，讓人維持輪廓緊緻度。

廣告 廣告

「無雙電波的特點是雙效能量與智能冷卻系統，對怕痛的人來說比較友善。」盧建勳院長解釋，能量的分佈方式設計上更平均，讓人能在舒適度與保養感受之間取得平衡，因此不少人會選擇作為年末輪廓管理的關鍵。

保養不是追求變化，而是讓輪廓回到「該有狀態」

盧建勳院長強調，醫美保養不應被看作「改變自己」，而是像冬季保養自己一樣，用適合的方式維持原本的狀態。「很多女性會說，她們不是想變成明星臉，而是希望從鏡子裡看到那個有精神、輪廓俐落的自己。」

盧建勳院長也提醒，能量保養的效果會因個人狀況與生活習慣不同而有差異，因此完整諮詢與由專業醫師評估也相當重要。「我們會依照每個人的五官結構、鬆弛程度，去安排如何做調整，確保整體呈現自然、舒服的樣子。」

冬天進補不怕拋，聰明保養讓輪廓維持自然緊實

對許多30+女性來說，「冬天變拋」早就是心照不宣的季節煩惱。盧建勳院長提醒，在代謝變慢、作息紊亂的季節，不必過度焦慮，只要做好日常保養、飲食留意，再搭配適當的醫美療程，就能讓輪廓維持在緊緻的狀態。

「冬天本來就是容易拋、鬆的季節，重點不是禁止吃喝，而是要懂得如何把狀態調整回來。」盧建勳院長笑說，許多人在體驗過後，都會說自己「狀態改善了」，拍照也變得更有自信。

盧建勳院長IG：https://www.instagram.com/sowell_dr.lu/

守葳診所：https://www.sowell.com.tw/

姊妹淘編輯部：本內容為健康保養知識分享，實際服務依個人狀況由專業醫師評估為準。並且不代表本部立場。

延伸閱讀

30+女性輪廓救星！盧建勳醫師揭「無雙電波」醫美保養策略，打造專屬緊緻輪廓線

趙露思《許我耀眼》美顏散發氣場！盧建勳醫師揭關鍵：選對電波療程，打造精緻輪廓