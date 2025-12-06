天冷大吃大喝 當心血壓失控

冬季是心血管疾病的好發季節，在心臟內科，最常見的就是心衰竭急性惡化、心律不整及心肌梗塞病患。專家觀察，這些患者的共同特徵是年長罹患慢性病以及肥胖、抽菸、喝酒、壓力大、作息不良的族群。冬季常見的氣溫驟降會導致血壓波動，而年末尾牙、應酬多，大魚大肉的飲食，也會造成血壓失控，心血管意外發生。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文指出，溫度、溼度、風速是決定體感溫度的關鍵，入冬後常見氣溫驟降、寒流來襲等，遇上降溫，自律神經被刺激，就會導致血管收縮。另溼度高會加速散熱、風速高則會把溫度帶走，導致民眾感覺更冷，出現血壓上升、心跳變快的症狀。年末聚餐多，大魚大肉加上喝酒、進補，也容易導致血壓失控。

林謂文說，預防心血管疾病發生，平時就要做好保養，應酬少吃點、別吃太鹹，也要控制好三高，維持規律的作息，避免日夜顛倒，也不要抽菸、喝酒。四肢、手腳循環不好的長輩，睡覺時容易受寒、腳抽筋，不妨穿上棉褲、棉襪、戴布手套，在足底加上暖暖包，但要避免皮膚直接接觸而灼傷。在肚子兩側，平時穿著有口袋上衣時插手的地方，也可加上暖暖包。

信義馬光中醫診所醫師游晏楠則提醒，冬季時容易手腳冰冷、關節僵硬，女性的經痛也會比較嚴重，民眾不妨多泡腳，使用熱敷墊、熱水袋溫暖肚子。平時也可沖泡當歸生薑紅棗茶，準備6克當歸、3片薑、5顆紅棗，若不想太單調還可加上10克黑豆，以800毫升的清水煮沸，再以小火煮20分鐘，讓香氣、顏色出來再飲用，有助於溫暖身體、活血、增強抵抗力。

游晏楠也提醒，手腳冰冷、身體虛弱的人，在冬季要少吃冰涼的水果，如水梨、橘子、椰子、西瓜等。運動方面，建議從柔和、緩慢的運動來著手，有氧運動、皮拉提斯、瑜伽都是不錯的選擇。若要在冬天從事劇烈運動，暖身一定要足夠，當心跳、溫度都上來了，對心血管也比較安全。（禁止酒駕 喝酒不開車）