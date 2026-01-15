天冷大缺血！A、B、O型全拉警報 還差24萬袋血才夠過年九天用 15

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

全台「大降溫」負面效應出來了，血庫大缺血！台灣血液基金會今（15）日發出警訊，統計受到天冷捐血人不願外出、病人又增多的雙重打擊，目前血庫庫存拉警報，A型、B型、O型三種血液明顯不足，尤其是O型血，全台僅能再撐4.7天，已經危機下限；A型血、B型血也接近臨界值。基金會呼籲民眾踴躍捐血，尤其今年春節假期長達9天，為儲備足夠庫存，希望能在除夕，湊滿24萬袋血的庫存。

廣告 廣告

台灣血液基金會上午舉辦捐血月記者會，今年捐血月從1月15日開跑至2月15日止，希望能趕在農曆春節之前，儲備足夠庫存，籲請民眾撥冗前往各地捐血點捐血。

台灣血液基金會公關處處長黎蕾表示，血庫最需要「捐血、用血」捐供平衡，但近期一遇到天氣較冷時，不但捐血人不願意外出，醫院端的病人又增多，影響所及，目前A型、B型、O型三種血液明顯不足。

黎蕾說，尤其是O型血，全台庫存僅剩4.7天，而平常講4天就是有危機，偏低了！台中中心甚至只有3.9天，不到安全存量（安全存量7天），O型血最缺，A型血、B型血庫存也接近臨界值。

黎蕾強調，希望大家可以趕快來捐血，除了因天冷用血量高之外，目前緊要任務還要儲備年節期間的血量，希望能保障年節的用血安全，畢竟今年農曆春節假期長達9天，基金會設定希望在除夕前一天庫存量能拉到10天以上，以每天平均用血接近7千袋計算，盼募集夠24萬袋血。

記者會上也請來熱心的捐血人。劉永華先生就熱血傳承四代，捐血已然成為家風。他說，自己20多歲時，醫療資源不像現在，輸血救命往往要有家屬奔走，後來聽說捐血的人，未來若自己或親人需要，能以捐血卡證明優先領血，便開始定期捐血，不只幫助別人，也能幫助自己。

劉永華不只自己定期捐血，也影響太太覺得救人是好事，跟著捐血，最後連孩子們都一起捐，甚至在每年的大年初二，全家一起去捐血，成為家庭習慣，到了可捐血的年齡也就自然而然的加入，如今不但兒子、媳婦、女兒、女婿都捐血，就連讀大學的外孫女，也捐了好幾次；全家人有9人在定期捐血，總共捐出了2320袋血液。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台灣人常用藥前五名止痛藥占2種！ 「過量使用」反成送醫禍首

高雄倉庫驚見925公斤逾期食品 最久「雞排過期快8年」

【文章轉載請註明出處】