天冷天花板水泥塊剝落？宜蘭友愛大樓險砸人

宜蘭友愛商業大樓地下停車場，因為年久失修，天花板水泥塊有掉落現象。（圖／東森新聞）





宜蘭友愛商業大樓地下停車場，因為年久失修，天花板水泥塊有掉落現象，最近天氣變冷，水泥塊掉落的情況更嚴重，管委會擔心砸到來消費的民眾，趕緊找工人補強。

建築工人輕輕往天花板一敲，水泥塊就掉了下來，天花板剝落的狀況，本來就很嚴重，最近天氣變冷，熱漲冷縮，水泥塊掉落的情況更頻繁，連鋼筋都裸露出來，管委會不得已，趕緊找來工人進行補強。

聲音來源:工人：「沒有啦表層給它補強，再組裝給它復原回去。」

宜蘭友愛商業大樓原本是百貨公司，近幾年轉型，裡面有卡拉ok、健身房以及商場，每天都有許多民眾出入，現在出現問題的就是地下停車場，水泥塊這樣掉，砸到車子還算幸運，如果砸到人，後果不堪設想。附近民眾：「應該會找人評估，就趕快做加強防護比較好，地震又頻繁。」

廣告 廣告

宜蘭地震很多，這樣的停車場真的很危險，宜蘭縣政府建設處獲報後，已經派人檢查，依據建築法規，鋼筋外露就是不行，縣府已經發函，要求業者一周內提出改善計畫，如果未改善，將會依法開罰。

更多東森新聞報導

冬山舊河港燈節登！高空煙火秀拉開序幕

宜蘭規模4.9地震 氣象署：屬和平海盆獨立事件

地牛翻身！1:01 宜蘭發生規模4.7地震

