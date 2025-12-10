天冷失智翁迷途街頭 警眼尖察證件助其返家

圖說：臺北市大安分局羅斯福路派出所員警黃逸庭、邱芷爰。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前下午，臺北市大安分局羅斯福路派出所接獲台電營業處警衛報案，指稱基隆路75號附近有一名疑似失智長者在寒風中徘徊，疑似迷途，警方立即前往協助。

員警黃逸庭、邱芷爰到場後，發現老翁獨自一人站在路旁，衣著單薄，神情恍惚，並表示自己原本欲前往醫院，卻因記憶混亂誤走至此。員警耐心詢問住址及家屬聯繫方式，但老翁語焉不詳，無法提供明確資訊。

在天氣寒冷、長者又遲遲說不出家中位置的情況下，員警仍仔細觀察老翁狀況，眼尖發現其外套口袋內似有證件，遂小心確認，成功取得其身分資訊。警方立即依據證件聯繫家屬，確認住處後與家屬約定會同護送老翁返家。員警順利將老翁平安帶回住處，家屬對警方在寒冬中伸出援手、細心留意細節深表感謝。

大安分局提醒，家中如有失智或易迷途長者，可協助配戴愛心手鍊、協尋手環或於衣物上縫製聯絡資訊，並儘量避免單獨外出，以確保安全。警方也將持續強化社區巡守能量，守護長者平安。