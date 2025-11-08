天冷好泡湯 溫泉券旅展必搶

泡湯季節隨著驟降的氣溫翩然到來，ITF台北國際旅展7日起至10日在南港展覽館開展。搶搭商機，從北投精品湯泉到東北角海底溫泉，再到寧靜悠緩的宜蘭奢華Villa，溫泉旅宿業者紛紛推出年度超值優惠搶客，旅展票券即買即用，方便旅客在天冷季節來趟溫泉旅行。

住宿券、早餐券買5送1

北投大地酒店線上與實體旅展開跑，主打泡湯、美食與住宿3大票券，最低下殺48折起。原價近2萬元的「一泊一食住宿券」，旅展特價8800元，平日入住再加贈雙人下午茶或房型升等，買5送1更添吸引力。喜歡飯店內慢活的旅人可選「一泊二食住宿券」，除早餐外，加贈每人價值逾2000元的餐點，優惠約52折，同享買5送1好康。泡湯族最愛的「湯氛套券」，每張不到1100元，全年度不分平假日均不加價，涵蓋大眾風呂、雙人湯屋與SPA療程，買1套加贈平日大眾風呂招待券1張，送禮自用皆適合。

餐券主打「泉鄉美食家套券」，每套5張旅展價5000元，每張1000元可折抵1200元餐飲，適用於大地酒店旗下3間餐廳，購買3套加贈雙人下午茶券。另有買氣熱絡的五星級早餐套券「晨意食足」，每套5張3250元再贈1張，平均每張540元，現省2558元，平假日皆適用。

泡湯兼享美食1999元

福容大飯店福隆則以得天獨厚的海底溫泉與東北角美食吸引旅人，福容福隆的氯化物氫鹽泉獲新北市認證，泉源取自枋腳斷層1500公尺深處，2024年更榮獲「世界奢華水療獎」溫泉飯店殊榮。飯店推出「VILLA風呂湯屋」優惠，90分鐘泡湯加溫泉美食3選1，最低1999元起。配合草嶺古道芒花季，11月起推出「芒花旅行住房專案」，平日雙人入住含早、晚餐6888元起，再贈手工貝果與帆布袋，讓旅人上山賞芒、下山泡湯，享受秋「東」限定的慢活節奏。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出多款住宿與「饗樂票券」；其中「豪華／精選客房一泊一食平日住宿券」，原價近2萬元，旅展價6600元起，下殺34折，堪稱本檔最優惠商品；若升級至91坪泳池別墅，4人入住一泊一食旅展專案價2萬8888元，以原價35折優惠享受尊榮祕境。

另有「饗樂券」每張999元，可自由選擇館內餐廳或泡湯體驗，買10送1，持券可享豐盛的自助餐、日式會席料理、下午茶或「天夢湯屋」90分鐘泡湯，彈性高、選擇多。旅展現場消費滿額還加贈Acer行李箱或自助餐券，業者更攜手LINE Pay祭出消費滿1萬折5000元的快閃限量優惠。