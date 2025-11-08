天冷好泡湯 溫泉券旅展必搶
泡湯季節隨著驟降的氣溫翩然到來，ITF台北國際旅展7日起至10日在南港展覽館開展。搶搭商機，從北投精品湯泉到東北角海底溫泉，再到寧靜悠緩的宜蘭奢華Villa，溫泉旅宿業者紛紛推出年度超值優惠搶客，旅展票券即買即用，方便旅客在天冷季節來趟溫泉旅行。
住宿券、早餐券買5送1
北投大地酒店線上與實體旅展開跑，主打泡湯、美食與住宿3大票券，最低下殺48折起。原價近2萬元的「一泊一食住宿券」，旅展特價8800元，平日入住再加贈雙人下午茶或房型升等，買5送1更添吸引力。喜歡飯店內慢活的旅人可選「一泊二食住宿券」，除早餐外，加贈每人價值逾2000元的餐點，優惠約52折，同享買5送1好康。泡湯族最愛的「湯氛套券」，每張不到1100元，全年度不分平假日均不加價，涵蓋大眾風呂、雙人湯屋與SPA療程，買1套加贈平日大眾風呂招待券1張，送禮自用皆適合。
餐券主打「泉鄉美食家套券」，每套5張旅展價5000元，每張1000元可折抵1200元餐飲，適用於大地酒店旗下3間餐廳，購買3套加贈雙人下午茶券。另有買氣熱絡的五星級早餐套券「晨意食足」，每套5張3250元再贈1張，平均每張540元，現省2558元，平假日皆適用。
泡湯兼享美食1999元
福容大飯店福隆則以得天獨厚的海底溫泉與東北角美食吸引旅人，福容福隆的氯化物氫鹽泉獲新北市認證，泉源取自枋腳斷層1500公尺深處，2024年更榮獲「世界奢華水療獎」溫泉飯店殊榮。飯店推出「VILLA風呂湯屋」優惠，90分鐘泡湯加溫泉美食3選1，最低1999元起。配合草嶺古道芒花季，11月起推出「芒花旅行住房專案」，平日雙人入住含早、晚餐6888元起，再贈手工貝果與帆布袋，讓旅人上山賞芒、下山泡湯，享受秋「東」限定的慢活節奏。
宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出多款住宿與「饗樂票券」；其中「豪華／精選客房一泊一食平日住宿券」，原價近2萬元，旅展價6600元起，下殺34折，堪稱本檔最優惠商品；若升級至91坪泳池別墅，4人入住一泊一食旅展專案價2萬8888元，以原價35折優惠享受尊榮祕境。
另有「饗樂券」每張999元，可自由選擇館內餐廳或泡湯體驗，買10送1，持券可享豐盛的自助餐、日式會席料理、下午茶或「天夢湯屋」90分鐘泡湯，彈性高、選擇多。旅展現場消費滿額還加贈Acer行李箱或自助餐券，業者更攜手LINE Pay祭出消費滿1萬折5000元的快閃限量優惠。
其他人也在看
雙11優惠2025全攻略！滿額最高送40%、爆品天天10點開搶、天天抽11,111OPENPOINT 實測回饋拿好拿滿攻略看這篇
雙11正式開打，今年真的「強到不行」！除了全民普發一萬元讓荷包瞬間回血外，Yahoo購物也火力全開，從暖慶一路加碼到正檔優惠，整個雙11檔期天天都有爆品下殺、限時回饋滿滿，今年活動最大亮點是「免組隊、回饋直接入帳」，11月7日至11月11日連續5天，全站消費滿3,500元即可獲得11%購物金，每日最高上限高達30,000元，買越多回饋越多；再加上限時「滿額回饋最高送40%購物金」，幾乎等於邊買邊賺。Yahoo好好買 ・ 1 天前
SONY 品牌日限時下殺 5 折起！最高回饋 40 % 再抽 iRobot 掃拖機器人！
久等了！3C界的優等生 SONY 品牌日重磅登場！無論你是追求極致影音的劇迷、熱愛捕捉瞬間的攝影師、還是渴望沉浸遊戲世界的玩家，SONY 全系列商品限時開搶，延續雙11的超強買氣，今年 SONY 帶來史上最誠意優惠，從全新登場的 WH-1000XM6 旗艦降噪耳機、高效能 Xperia 智慧手機，到玩家最愛的 PS5 主機，一次滿足你對「效能、音質、影像」的極致追求。Yahoo好好買 ・ 19 小時前
雙11 ASUS品牌日優惠全給！顯卡折6千、AI筆電滿萬送1111最高回饋63%
迎接雙11年度最殺優惠，ASUS火力全開，將在11/7舉辦品牌日，11/8-11/16為品牌週期間，指定筆電、桌機、手機、電競周邊全面下殺，指定筆電不僅有折扣，滿1萬還送1111超贈點，電競筆電，搭配各種疊加優惠，省超多，還有RTX5060Ti顯卡便宜6000元，初音整套帶走更是直接省下5萬元，各種抽獎、超贈點最高回饋高達63%。想換機、升級電競設備，這次ASUS優惠千萬別錯過啊！Yahoo好好買 ・ 1 天前
iHerb雙11優惠｜年度最殺！全站74折只限5天！益生菌、維他命、魚油、膠原蛋白、黑瑪卡...「30萬好評」熱銷品最低200有找
一年一度的雙11購物節來了！全球最熱門的保健購物網 iHerb也來參戰啦！即日起至11/12上午10點，訂單結帳輸入折扣碼【SINGLES25】，全站商品通通74折！無低消、無指定品項，堪稱全年最佛優惠。「揪愛Mei」小編精選三大熱銷品牌：Force Factor、Nature’s Bounty、California Gold Nutrition，兼具高品質與高CP值，好口碑與回購率更是有目共睹，跟著買不怕踩雷！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 1 天前
"全台最大旅展"首假日! 飯店業者推餐券.住宿券促銷
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導全台最大的旅展，ITF台北國際旅展，開展後遇上首個假日，百萬刷手一早就先打電話來下訂單！買氣超夯，飯店業者做好準備，餐券、住宿券，最低折扣打到低於一折，民眾樂撿便宜、業者瘋搶商機。民視 ・ 10 小時前
4大超商「咖啡、奶昔買1送1」 紅茶10元、珍奶40元限時3天快搶
週末超商優惠快收！7-ELEVEN咖啡買11送11、珍奶4杯160元，全家奶昔買1送1、仙女紅茶第二杯10元，萊爾富巧克力飲品買1送1、袋裝微波小點任2件85折，OKmart咖啡搭配指定甜點只要59元，小北百貨立冬限定咖啡買1送1。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
ITF旅展優惠攻略一次看！住宿券下殺1折餐券709元 美國館天天抽機票
2025 ITF台北國際旅展今（7）日起至10日於南港展覽館登場。今年不僅美國館祭出「天天抽機票」活動，住宿券與餐券優惠也創新低，部分下殺不到1折，餐券平均每張709元吃到飽，《三立新聞網》整理「最划算優先」懶人包，想省錢照這張單買就對了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2025美妝快閃店！DIOR奇幻星願聖誕樹超震撼、LA MER推日夜特調咖啡
2025最值得逛的美妝快閃活動！DIOR奇幻星願快閃店推出全球首座5米高聖誕樹，LA MER推日夜特調咖啡！造咖 ・ 19 小時前
普發萬元現金開放登記 SOGO、京站週年慶起跑搶大餅
百貨業年度盛事週年慶登場，遠東SOGO台北店與京站時尚廣場不約而同，選在普發現金1萬元開放登記的時機，舉辦週年慶記者會，祭出滿額贈、刷卡禮及抽獎等優惠方案，盼在消費信心回溫之際衝刺第四季業績。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
3C量販店搶雙11商機 推品牌50週年活動 500坪門市高雄開幕
民視新聞／綜合報導知名3C量販店，看準即將到來的雙11檔期，推出品牌50周年活動，而全台最大，佔地500坪的門市，也在高雄熱鬧開幕。全台最大，佔地500坪的新門市，在高雄全新升級開幕，看準即將到來的雙11檔期，推出限量五折商品、抽獎跟滿額送紀念品等活動，除了商品一應俱全外，消費者只要來到店裡，就能體驗融合3C家電、居家設計跟生活美學的服務，感受全方位的智慧家電新生活。原文出處：500坪門市全台最大！ 3C量販店高雄開幕 更多民視新聞報導雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金搶普發現金商機! 手機品牌祭優惠"最高折1萬元"拚買氣獨／范姜彥豐首現身天后闆妹直播！「憔悴真面目曝光」民視影音 ・ 22 小時前
搶搭雙11買氣 Global Mall全台8店齊推年末感謝祭
年底最後一波囤貨潮來臨，Global Mall串聯環球Online搭雙11買氣再掀採購熱潮，與全台八店齊推《雙11年末感謝祭》滿足購物高優惠與一鍵下單便利性，全通路有望再衝高業績。環球Online加大回饋力道，雙11當日限定祭「單筆消費滿3,000元可享最高29%回饋」，包含萬件指定商品消費滿3,000元享88折優惠、滿額現折111元、刷Global Mall聯名卡再加碼最高贈411元，所以整體消費最高可達29％回饋，還有入冬聖品買一送一、百款明星商品1,111元起，以及科技家電、生活居家、美膚保養品等指定商品限時下殺3折起，多重優惠加碼疊、省錢鈔有感。中時財經即時 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 18 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 9 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 18 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 12 小時前