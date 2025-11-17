天冷好EMO><！「少ㄌ泥ㄉ板橋」耶誕歌 年輕人有感

天氣逐漸轉涼，不少人都會有點「EMO」，正巧許多年輕創作歌手紛紛推出歌曲，以捕捉這個季節特有的感傷氛圍。這些新生代音樂人不僅創作出貼近年輕人心聲的歌曲，更巧妙地在歌名中融入注音文字，打造獨特的辨識度。從描繪板橋耶誕城的情感糾結，到唱出台北都市生活的孤獨與溫暖，這些歌曲以輕柔的旋律和創新的表達方式，成功吸引Z世代聽眾的注意，讓音樂成為寒冷季節裡的情感寄託。

RIKI的《少ㄌ泥ㄉ板橋根本就ㄅ算耶誕城惹》，不只歌名吸睛，旋律也很抓耳。（翻攝RIKI YouTube）

睿雞RIKI樂團推出的《少ㄌ泥ㄉ板橋根本就ㄅ算耶誕城惹》，以Disco風格結合Y2K元素，唱出板橋人對耶誕城的特殊情感。歌曲中「耶誕城大門就快要打開，今年就快要全部過完，而我還在這原地打轉」的歌詞，傳達出季節變換帶來的感傷情緒，以及對陪伴的渴望。這首歌以輕快的曲調配上略帶憂傷的歌詞，完美呈現出年輕人在冷天裡的情緒起伏。

這首歌名讓不少人聯想到《走建國路回家但後座少ㄌ泥》，這首歌同樣運用注音文字作為歌名特色，歌詞中「可能妳覺得我很煩讓妳很不好受，隨便妳怎麼想但這些話我還是要說」道出失戀後的心情。這種無厘頭卻又直擊心靈的表達方式，成功抓住了Z世代聽眾的心。

Wooly楊宜蓉寫的作品讓年輕人很有感。（圖／翻攝好撐音樂）

楊宜蓉則在她的專輯《台北生存指南》中，唱出在台北生活的各種體驗。她的歌曲《一起浪費時光的安全感》中提到「我想要的那種愛，是和你一起牽手走在回家路上討論今天晚餐吃什麼好啊」，以及「我想要的那種愛，是窩沙發看結局不重要的電影」，描繪出都市中平凡卻珍貴的親密時刻。她的音樂不僅講述了都市冒險故事，還包含了學習與孤獨共處的心路歷程。

這些新生代音樂創作者以各自獨特的方式，透過音樂傳達出在寒冷天氣中的情感波動。他們的歌曲不僅成為年輕人情感的出口，也讓大家在這個冷冷的季節裡，能夠找到共鳴和溫暖的擁抱。

