天冷孩子痱子、異位性皮膚炎暴增 皮膚科醫師揭原因

【記者黃泓哲／台北報導】天氣轉冷，不少家長開始替孩子層層保暖，但皮膚科門診卻出現另一種狀況。皮膚專科醫師王佑鑫在臉書指出，最近反而看到不少孩子長滿痱子，甚至原本穩定的異位性皮膚炎突然惡化，原因常常不是太冷，而是「穿太多、蓋太厚」。

王佑鑫說，孩子其實就像「行動小火爐」，基礎代謝率比大人高，但體溫調節還沒發育成熟。家長擔心孩子著涼，卻忽略過熱對皮膚的刺激。醫學研究顯示，孩童最舒適的室內溫度約在20–24°C，對大人可能偏涼，卻能降低皮膚發炎與搔癢風險。

他也提醒，判斷孩子是否穿太多，不要摸手腳，因為末梢本來就容易冰冷，應改摸後頸或上背。如果感覺溫熱、乾爽就剛好；若出現濕黏感，多半是過熱。適度涼爽不僅能改善皮膚狀況，也能讓孩子睡得更安穩。

