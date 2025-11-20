天冷害命？台中73歲老翁清晨獨坐超商外休息 突失生命跡象 兒悲痛認屍

記者陳佳鈴／台中報導

老翁身上僅穿一件短袖坐在超商外，店員上前關心他時發現他臉色蒼白，已無生命跡象。（示意圖／資料照）

台中市豐原區今（20）日清晨發生一起憾事！一名73歲游姓老翁於早上6時19分外出時僅穿著短袖，獨自前往住家附近一家超商，在店外的戶外座位區坐下休息。不料，老翁面色蒼白、狀態異常，引起店員注意。店員觀察後發現老翁突然在座位上癱軟，疑似失去生命跡象，嚇得立刻撥打119求救。

台中市消防局接獲通報後，立即派遣豐南分隊前往施救。救護人員抵達時，游姓老翁已無呼吸心跳，經現場緊急處置後，立即送往豐原醫院搶救，但最終仍宣告不治。

廣告 廣告

據初步了解，老翁獨自外出後並無外傷跡象，是否因突發疾病或其他因素猝逝，仍有待後續調查。警方已通知家屬到場，游翁兒子悲痛認屍，並配合後續程序。

轄區豐原分局指出，現場未發現打鬥或可疑跡象，初步排除外力介入，但仍需釐清確切死因。警方已報請台中地檢署安排相驗，以進一步確認死因。

警方也提醒民眾，寒流或氣溫變化劇烈時，長者外出應注意保暖，若有慢性病史，更應留意身體狀況，避免單獨外出，以降低意外風險。

更多三立新聞網報導

半夜號誌燈參考？！18歲女闖紅燈衝撞重機 2傷送醫

離譜！男毒駕撞倒彰化婦「加速輾斃」後 竟揪友換車開毒車趴躲警

養豬協會理事長批中市府後遭寄超速罰單搞烏龍 中警：撤銷並追究疏失

苗栗市場驚傳偷拍狼！女攤商如廁「驚見門縫有手機」嚇壞

