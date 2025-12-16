天冷害心梗？！發病前全都吃過「1料理」….最後急送ICU

記者施春美／台北報導

營養師趙強表示，近一個月，他在心臟內科加護病房，遇到好幾位發病前吃了麻油雞等加酒料理的心梗患者。（示意圖／CANVA製作）

天冷會增加心肌梗塞的機率，營養師趙強表示，近一個月，他在心臟內科加護病房，遇到好幾位心梗患者，其共同點是發病前都吃了麻油雞、羊肉爐等加酒料理。他表示，即使經過烹調，仍殘留75%的酒精量，恐增加心血管疾病的風險，尤其是心臟病、高血壓、高血脂的患者，別吃這類食物較好。

趙強在其臉書表示，近來天氣變冷，很多人想吃熱呼呼的料理，例如麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等大量加酒的料理，以為這些料理，已點火燒過，酒精就沒了。「但烹調不能完全去除酒精！」

趙強說明，根據研究報告，加酒的料理，點火燒至火焰自動熄滅，還可以殘留75%的酒精量，麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等不只有酒的問題，也可能同時帶來大量油脂，會危害健康。

他表示，最近一個月，他在心臟內科加護病房，就遇過好幾個心梗個案，發作前都吃了加酒料理。他提醒，即使天冷，有心臟病、高血壓、高血脂等病史的人，還是別吃這類食物比較好。

心梗是死亡率很高的急症，發作前可能出現如重物壓在胸口的胸悶、胸口有拳頭般大的瞬間痛感、呼吸困難、冒冷汗、嘔吐、暈眩等警訊，此時需坐下或休息，之後撥119叫救護車送醫治療。

