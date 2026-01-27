天冷小孩狂冒紅疹! 兒醫:"內刷毛"衣物釀皮膚災難

生活中心／李世宸、莊柏驊 新北報導

最近幾波強烈冷氣團，氣溫急凍，不少家長為了幫孩子保暖，紛紛祭出刷毛衣物與毛衣。卻有孩子因為身體狂冒紅疹，難過送醫。結果不是過敏或遭叮咬，研判是「內刷毛」衣物釀禍。醫生提醒，刷毛雖然暖，但摩擦加悶熱，對孩子來說卻變成「皮膚的災難」，建議最內層還是穿棉質為主。

寒冬報到，小朋友跑來跑去，衣服至少穿個兩三件，也有小朋友穿上毛毛衣，或其他比較厚的衣物，但小心別把內刷毛衣物直接接觸皮膚！家長：「怕說這樣的話，小孩皮膚容易過敏，因為一直要動啊，他們是很怕熱的，所以不會穿到那種，內刷毛那種衣服，穿最多發熱衣這種。」這裡紅疹那裡也紅疹，小朋友背部大塊過敏，爸媽焦急如焚趕快來看醫生，一度擔心是不是吃了不該吃的食物，引發過敏反應導致身體紅通通，醫師一查真相大白。

天冷小朋友出門都穿多一點。（圖／民視新聞）

兒童感染科醫師顏俊宇：「爸爸媽媽有讓他穿比較厚，內刷毛的那種衣服，因為這種衣服其實，有時候皮膚敏感，過敏的小孩容易過敏，再加上可能穿很厚，有流汗汗水刺激的加成下，就會造成毛囊發炎跟蕁麻疹，就紅疹滿嚴重的，最近皮膚有問題的，大概有5個就有1個，是因為衣服穿不正確的問題，譬如說穿刷毛衣或者是，圍巾是用比較毛的。」醫師表示，不建議最內層那一件直接穿刷毛衣，一來可能會摩擦刺激，二來也有悶熱不透氣問題，儘管多半只是紅腫，不至於到潰爛，但嚴重起來癢疼也不好受。





皮膚科醫師何文藻：「像皮屑芽孢菌毛囊炎，它就會癢到他有時候，可能會睡不著覺，或者是細菌性毛囊炎，那個一顆一顆會有些刺痛的感覺，像急性濕疹有時候會湯湯水水，會有一些組織液，皮膚科醫師何文藻，它也會奇癢無比。」醫師建議皮膚敏感的孩子，避免起紅疹，建議最內層衣服選用純棉質，不但吸汗又親膚，外層衣服再選用刷毛衣或其他比較厚的保暖毛衣，兼具保暖效果也不刺激皮膚，畢竟皮膚保健和保暖一樣重要。

