天冷小弟弟大縮水！醫曝「3情況」要注意：心血管疾病找上門

生活中心／張尚辰報導

天氣太冷「小弟弟」大縮水！泌尿科醫師蘇信豪表示，男性生殖器官的血管相當細微，對血液循環變化的反應甚至比心臟血管更為敏銳，可說是全身血管健康的「警報器」，若出現特定異常狀況，務必多加留意。

蘇信豪在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師－鳳山李嘉文泌尿科診所」中發文指出，近日全台氣溫下降，不少男性因為小弟弟「縮水」而感到緊張，其實這多半是為了減少熱能散失所產生的正常生理保護機制，並非異常。不過，他也提醒，若連「開機」功能都出現問題，可能就不是單純天氣因素，而是血管健康正在發出警訊。

蘇信豪進一步說明，由於「小弟弟」的血管非常細微，對血液循環的反應比心臟血管更早、更明顯，若微血管血流速度變慢，未來罹患心血管疾病的風險也可能隨之增加。

對此，蘇信豪提醒，若出現以下三種狀況，應儘速就醫檢查，以免錯過最佳治療時機。

1.晨間點名不準時：早上不再準時報到。

2.引擎發動變慢：需要比平常更久的時間才有反應。

3.續航力噴電：像舊手機一樣，續航力大不如前。

