天冷小心一氧化碳中毒！一氧化碳中毒症狀、急救、預防必讀Q&A
一氧化碳中毒事故經常發生在寒冷的冬天，多因熱水器位置安裝不當，加上低溫緊閉門窗、環境通風不良發生憾事。究竟一氧化碳是什麼？有味道嗎？一氧化碳中毒症狀有哪些？一氧化碳中毒後遺症為何？一氧化碳中毒原因通常是什麼？一氧化碳中毒預防、急救又該怎麼做？Yahoo顧健康帶你一次掌握。
相關新聞》低溫來襲保暖更要保命 消防局籲注意一氧化碳與用電風險
一氧化碳是什麼？一氧化碳有味道嗎？
一氧化碳是由一個碳原子和一個氧原子所組成。美國毒性物質及疾病登記署說明，一氧化碳是一種無色、無臭、無味的氣體，通常在氧氣不足、燃燒不完全時產生。綜合中山醫學大學附設醫院與勞動部職業安全衛生署的說法，一氧化碳和血紅素的結合能力是氧氣的200至250倍，當一氧化碳進入人體，會取代氧氣搶先跟血紅素結合，影響正常血紅素運輸氧氣，導致細胞組織缺氧而失去功能，是一種具高度毒性的氣體。
一氧化碳中毒症狀有哪些？一氧化碳中毒後遺症有嗎？
既然一氧化碳中毒對人體這麼危險，那麼了解一氧化碳中毒時會有哪些徵象與症狀就格外重要。根據啟新診所衛教資料，一氧化碳中毒後的症狀，會依照吸入一氧化碳的濃度有所差異，以下分為輕、中、重度中毒症狀說明。
輕度：血中一氧化碳濃度小於30﹪，患者神智還清楚，但有頭暈、頭痛、心悸、噁心、嘔吐、倦怠感等症狀，只要盡速脫離中毒環境，症狀多可獲得改善。但因為這些症狀和常見的感冒、腸胃炎類似，很容易被忽視。
中度：血中一氧化碳濃度30%至40%，可能有視力模糊、呼吸加速、心律不整、呼吸困難、嗜睡等症狀。若能及時搶救，數日內可恢復正常。
重度：血中一氧化碳濃度50%以上，患者可能因腦部嚴重受創，而有深度昏迷、反射消失、四肢不自主運動、血壓下降、呼吸急促等症狀，還有可能死亡。有別於輕度、中度一氧化碳中毒患者不太會留下後遺症，中國醫藥大學附設醫院衛教資料提及，重度中毒患者即便痊癒，也可能出現記憶力變差、智力減退、行為退化、大小便失禁、甚至變成植物人等後遺症。昏迷時間越長，後遺症越嚴重，因此及早發現、及早治療非常關鍵。
讀者們可能聽過「瓦斯中毒」一說，但其實這是一種迷思，因為瓦斯本身並沒有毒。亞東醫院胸腔內科醫師鄭世隆釋疑，一般家庭所謂的瓦斯，多指天然氣或液化石油氣，兩者均為無色、無臭、無味、無毒的烷類氣體；之所以惡臭，是因為額外添加了刺鼻的硫化氫氣體，如此一來，瓦斯外洩就能及時發現並採取措施，以避免災害。
台中市大肚區衛生所進一步解釋，氧氣充足的環境中，瓦斯可以完全燃燒，變為無危害性的二氧化碳；只有在完全密閉、氧氣不足或燃燒不完全的情況下，才可能產生一氧化碳，造成人們中毒。換句話說，瓦斯中毒幾乎不會發生，故稱一氧化碳中毒更為精確。
國家環境毒物研究中心指出，室內空氣中的一氧化碳濃度，取決於室內煤油與煤氣取暖氣、熔爐、火爐、發電機等家電用品。啟新診所舉例，像是在不通風的空間使用熱水器或瓦斯爐，或在室內用炭火、瓦斯爐烹飪，把未熄火的車輛停在密閉車庫內，天冷時在室內（含帳篷）燃燒木炭取暖，以及在火災現場吸入濃煙等，都可能導致一氧化碳中毒。
正因為一氧化碳產生時無色無味，缺乏警示訊號，經常讓人在無意間一氧化碳中毒，嬰兒、年長者、貧血、患有慢性心臟病或呼吸系統疾病者，更容易因一氧化碳中毒而生病，嚴重時可能造成腦部永久損傷、甚至喪命，不可不慎！
一氧化碳中毒如何急救？
一氧化碳中毒有一個特性是同一個環境下的人，大多會同時發生類似的中毒徵兆。台北市政府消防局分享，一旦懷疑可能有一氧化碳中毒現象，應依照以下五步驟處理：
立即打開窗戶或帳篷，讓一氧化碳飄散出去，保持空氣流通。
關閉瓦斯管線或燃燒器具的開關。
撥打119盡速將中毒者送醫急救。
在等待救護人員到達前，務必將中毒者移至通風且安全無虞之處，並鬆開他的衣物、領帶等束縛物。
倘若中毒者已經失去呼吸、心跳，應施行心肺復甦術（CPR），把握治療黃金時機送醫。
看更多》CPR是什麼？正確步驟有哪些？AED又該如何使用？哪些情況能派上用場？
一氧化碳中毒預防怎麼做？
一氧化碳中毒的致命性極高，尤其在冬季低溫的高風險之際，一定要格外留心。台北市政府消防局提醒五大要點，呼籲大家提高警覺，以防落入一氧化碳中毒的危機。
保持環境通風：盡可能合理使用陽台，不要違規加裝門窗，也不要晾曬大量衣物，平時保持環境整潔。此外，使用瓦斯、木炭、酒精烹飪時，絕對要開啟門窗，保持室內通風。
注意日常檢修：定時檢修、汰換熱水器，更換組件時務必請合格技術士操作。
選值得信任的熱水器品牌：購買熱水器時，應選擇貼有國家標準（CNS）及台灣區瓦斯器材工業同業公會（TGAS）檢驗合格標示的熱水器。
依照環境選擇適合的熱水器型式：屋內通風不良之處，建議安裝密閉或半密閉強制排氣型熱水器；通風良好或室外處，則可安裝屋外或開放型熱水器。
注意安裝安全：無論哪一種熱水器，都應交由合格技術士依安裝標準安裝。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※ToxFAQs™ for Carbon Monoxide（美國毒性物質及疾病登記署）
※一氧化碳中毒衛教宣導（中山醫學大學附設醫院）
※職場中的無形殺手 一氧化碳中毒（勞動部職業安全衛生署）
※天冷門窗緊閉小心一氧化碳中毒（啟新診所）
※高壓氧治療 一氧化碳中毒後的救命之舉（中國醫藥大學附設醫院）
※天冷門窗緊閉 小心瓦斯中毒（亞東醫院）
※一氧化碳中毒幾分鐘內奪命，不可不知（台中市大肚區衛生所）
※一氧化碳（國家環境毒物研究中心）
※一氧化碳中毒的症狀？（台北市政府消防局防災科學教育館）
※防範一氧化碳中毒， 請確實遵照 5 要原則（台北市政府消防局防災科學教育館）
