天冷就想家！台中重障男徒步17公里「找童年回憶」警3度助返

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中神岡區33歲陳男想起歲末寒冬在母親娘家度過童年時光，在寒風中徒步17公里到烏日尋親，徘徊路口迷路，熱心超商店員趕緊通報，當地三和派出所員警認出陳男「已3度迷路走到烏日」，協助陳男與陳父團聚。

台中各地從冬至起進入隆冬，烏日警分局今天表示，陳男有重度智能障礙病史，因認知欠佳，曾兩次從神岡徒步至烏日尋親迷途，21日晚間7時半又走到三和所附近超商，店員稱陳男子疲累疑似迷路，員警獲報趕到超商，陳男說「好冷想媽媽」，警方帶回派出所休息並通報家人。

陳男向警方說，兒時常隨母親回烏日娘家探親，對社區有深厚情感與美好回憶，每到冬天，就不辭辛勞從神岡徒步約17公里到烏日，警方見陳男緊張，提供熱飲安撫陪伴，緩解焦慮情緒。

三和派出所長楊儒陸表示，陳男想念冬天團聚吃湯圓情景，陳父當晚趕抵派出所，見兒子平安，終於放下懸著一顆心，陳父感激地表示，兒子出門音訊全無，心急如焚，沒想到再次獨自走到烏日，感謝店員與警察熱心幫忙。

