天冷就手腳冰冷？其實是身體在求救！中醫師教你分辨虛實體質差異，5招自救改善手腳冰冷

許多人一到冬天就被「手腳冰冷」纏身，手像冰棒、腳像冰塊，晚上得在被窩「預熱」半天才勉強睡得著。事實上，手腳冰冷不一定是單純的天氣低溫所致。亞灣馬光中醫診所中醫師藍涵鐘指出，在中醫觀點中，手腳冰冷不單是外在環境造成，而是體內陰陽氣血失衡的表現。造成常常腳冰冷的狀況有兩種。第一，陽氣不足，不管衣服怎麼穿都還是覺得冷的「虛證」；第二，氣血受阻，循環不良導致氣血沒辦法輸送到手腳的「實證」。他提醒，先正確分辨證型再對症調理，才是真正改善寒冷體質的關鍵。

陽氣不足暖不起來 虛證體質久寒不散

「虛證」為俗話說的「冷底」體質。藍涵鐘說明，中醫認為「陽主溫煦、陰主滋潤」，兩者平衡身體才能溫和順暢。 當陽氣虛弱、推動無力時，陰血就像枯竭的溪流，無法充分地去溫暖四肢末梢，這才造成手腳冰冷的症狀，也就是體內的火種太弱、氣血推動力不足。虛證常見表現如下：

手腳冰冷而且怕冷、怕風

臉色蒼白、精神疲倦

腰痠、腹瀉、容易頻尿

女生月經量少或經痛

藍涵鐘表示，針對虛證體質，中醫治療以「溫陽補氣、養血通絡」為原則。他建議，這類人日常調養時可留意以下2個小重點：

多吃溫熱性食物：平日飲食可多吃溫熱性食物，如老薑、蔥白、桂圓、紅棗、牛肉。藍涵鐘提醒，虛寒型的人最忌吃冰，冷飲、冰品、生菜沙拉都會讓陽氣受傷，越吃越冷。

注意保暖：尤其注意腹部、腰部、腳底的保溫，不讓寒氣從下侵。

氣血受阻熱鬱內閉 實證冰冷卻怕熱更要注意

有些人手腳冷得發抖，卻出現臉紅、口乾、容易煩躁等「外冷內熱」現象。藍涵鐘解釋，這不是陽氣不足，而是由於陽氣被困在體內，無法出到末梢而造成手腳冷的情況。這類患者多半壓力大、情緒緊繃，久坐少動， 若再加上飲食厚膩、熬夜失眠，就容易導致外冷內熱、手腳冰冷卻怕熱、胸悶煩躁的矛盾狀況。實證常見表現，包括：

手腳冰冷但怕熱、容易煩躁

口乾口苦、便秘、胸悶

情緒壓力大、易緊張焦慮

舌紅苔黃、脈數

藍涵鐘表示，實證治療以「疏肝理氣、化痰通絡」為原則，幫助氣血暢行，使鬱熱得洩、寒象自解。關於實證日常調養，以下2點建議：

調情志、助理氣：學會放鬆，深呼吸、散步、聽音樂都是幫助理氣的好方法。

運動：每天30分鐘有氧運動（快走、瑜伽、伸展），促進氣血循環。

改善手腳冰冷5個小撇步

中醫強調「通則不痛、暖則不冷」，只要掌握穴位調理與飲食補充，即使天冷，仍能從身體裡培養出穩定的暖度。藍涵鐘提醒，只要分清體質、對症調理，就能讓寒氣散去、暖意回身。只要掌握以下五個小撇步，就能將「溫暖」從身體裡面養出來。

關元穴：氣的發電站，補元氣的第一要穴

位置：肚臍往下約三指寬的地方。

功能簡述：溫養全身、補氣固本、強化下腹部循環。

操作：每天晚上睡覺前約5到10分鐘，將雙掌相疊輕輕地放在此穴位上，輕輕地往左右交替繞圈，每10圈就換個方向。

中脘穴：養胃的中樞站，胃一暖、全身暖

位置：肚臍往上約四指寬的地方。

功能簡述：調理脾胃、促進消化、舒緩脹氣與胃痛。

操作：每天早上起床後，兩手臂向內抱圓、腋下打開，雙手中指輕輕抵住此穴，配合深呼吸5到10分鐘。

大椎穴：身體的開關，啟動陽氣與免疫力

位置：低頭時，脖子後面最高的那一節骨頭下方。

功能簡述：調節身體溫度、提升免疫力、預防感冒。

操作：早晚用熱毛巾敷在大椎處2～3分鐘，可幫助血液循環、減少肩頸僵硬。

茶飲：冰來薑黨

生薑2錢、黨參3錢、紅棗5顆，用水1200c.c.，煮滾10分鐘，分次慢飲。（喝完可再用熱水回沖）

藥膳：薑山薏改

乾薑2錢、山藥5錢、薏仁苡1，加半斤豬肋排，燉湯。一週一次。

資料提供：馬光中醫診所

