天冷就猛補？小心越補越上火！中醫示警3種體質最容易補錯
在天氣轉涼的季節，桂圓、紅棗與枸杞的組合最為經典。
撰文＝陳勇利
隨著氣溫逐漸轉涼，許多人開始為冬季儲備能量。衛福部觀察指出，氣溫下降時，國人飲食普遍偏好高熱量食物，如補湯、麻油雞、薑母鴨等料理，整體熱量攝取也相對增加。在傳統觀念裡，「天冷就要補」幾乎成了自然反應——彷彿只要喝上一碗補湯，就能補足整個冬天的元氣。然而，這樣的習慣其實也隱藏不少健康風險。阿利博士臨床經驗也發現，每到入冬時節，「上火、喉嚨痛、血壓升高」的患者明顯增加。
中醫講究順應時節養生，《黃帝內經》說「冬不藏精，春必病溫。」意思是冬天應讓陽氣潛藏、氣血收斂。但現代人長期處於高壓與營養過剩的狀態，身體多半不是虛，而是「熱能積滯」。若再以大量溫熱食材進補，反而會火上加油，導致氣血運行不暢、內熱上升。這也是為什麼越來越多民眾吃完補湯後，反而出現喉嚨痛、口乾，甚至流鼻血的情況。
補錯了，火氣反而上來
中醫講「虛則補之、實則瀉之」，意思是補養前要先了解身體的狀態。進補的原則不在於「越熱越好」，而是陰陽平衡、氣血流暢。當人體氣血運行不順、脾胃消化力不足時，若急著吃太多溫熱藥材，反而容易出現喉嚨痛、嘴破、睡不安、甚至流鼻血等反應。我在臻品中醫26年，觀察到每到冬天，總有許多患者對「該不該補、怎麼補」感到困惑。其實，最常在食補上出現疑問的，大致可以分成三種類型，而對應的調理重點也截然不同：
1、氣虛型──常覺疲倦、氣短、容易冒汗，以為要「大補元氣」，但若脾胃虛弱反而難以吸收。
調理重點：應先健脾助運、溫補而不燥，可用山藥、蓮子、紅棗為主的清補食材。
2. 陰虛火旺型──嘴乾舌燥、易失眠、體內熱感重，卻偏愛薑母鴨、燒酒雞。
調理重點：宜養陰潤燥、少用辛辣，選擇枸杞、百合、麥冬、菊花等溫潤草本較佳。
3. 濕熱型──容易腹脹、口苦、臉油、消化慢，常誤以為手腳冷就是寒，於是越補越燥。
調理重點：應祛濕化滯、促進代謝，可用薏苡仁、山楂、陳皮等食材調理。
了解自己的體質，是回歸中醫平衡與溫補的開始。多年臨床經驗讓我深信，現代人真正需要的，不是大魚大肉的重補，而是「溫補不燥、潤中帶補」的調養。花草與藥食同源植物並用，能讓身體循序回暖、氣血流暢。這也是我在臻品中醫多年推廣的理念——以自然花草，讓補養更輕盈、更有效。
3種阿利博士最推薦的溫補組合
在明白各種體質的特徵後，接下來就能針對不同需求，選擇合適的花草與食療組合。以下三種搭配，是我在臨床上最常應用、也最容易融入日常生活的養肺方案。
1、桂圓×紅棗×枸杞：平補養氣、暖身安神
在天氣轉涼的季節，桂圓、紅棗與枸杞的組合最為經典。三者能在溫補氣血的同時，幫助放鬆、穩定情緒。桂圓補心脾、養血安神；紅棗能補中益氣、潤養氣血；枸杞則溫和滋陰、養肝護眼。這樣的配方能讓氣血循環更順暢，也能改善手腳冰冷與疲倦。氣味柔和、甜潤不膩，特別適合在晚餐後飲用，幫助身心進入休息節奏。
這類茶飲適合氣血不足或容易疲倦者，例如常加班、睡眠淺、精神緊繃、經期後體力下降的族群。選購時，桂圓以果肉厚實、香氣自然為佳；紅棗應挑皮薄、色澤紅亮者；枸杞則以顆粒飽滿、橙紅不黏手為上選。
在家可取桂圓5克、紅棗3顆（去核）、枸杞10克，加水800毫升煮15分鐘即可。若想增加香氣，可加入少許陳皮。長期飲用能幫助氣血回穩、改善疲倦、安定睡眠，是最溫和的日常平補茶。
2、薑黃 × 紅棗 × 乾薑：活血暖中、穩定能量
這款茶是我近年特別推薦的「現代版溫補茶」，結合薑黃、紅棗與乾薑，能促進循環、驅寒又不燥熱。薑黃可活血化瘀、提升代謝；乾薑能溫中散寒、強化氣血流動；紅棗則補中益氣、調和藥性。三者協調後，香氣溫潤、入口微辛帶甘，能幫助氣血通暢、穩定精神與體能。
這類茶飲適合久坐、代謝慢、精神緊繃或手腳冰冷者。特別是上班族、需要長時間專注的人，取代咖啡飲用更能維持能量穩定。選購薑黃時，以色澤金黃、辛香濃郁者為佳；乾薑應挑片薄、無焦斑者；紅棗則以自然紅潤、果肉厚實為上品。
在家製作時，可取薑黃2片（或薑黃粉1/3小匙）、乾薑1片、紅棗3顆（去核），加水800毫升，小火煮約15分鐘，可依個人喜好加入少許黑糖。我也用這個方向、設計出「博士養甘茶」，也開心獲選為2025食創獎前40強的養生飲料（想進一步了解養甘茶、請上臻品植萃官網）。
3、黑豆 × 山藥 × 蓮子：健脾養腎、潤中帶補
黑豆、山藥與蓮子組成的食補湯，是我最推薦的清潤型補養方。黑豆富含花青素與植物性蛋白，能抗氧化、補腎益氣；山藥健脾養胃、幫助吸收；蓮子則寧心安神、調整睡眠。三者合用能強化代謝、穩定情緒，同時維持腸胃機能，讓補養更輕盈。
這款湯品特別適合腸胃功能弱、消化慢、怕熱或不適合重補者。選購黑豆時，以顆粒飽滿、黑亮有光澤為佳；山藥以粉質細白、乾燥無霉斑為上；蓮子則挑整粒飽滿、中心不黑心者品質最佳。
家庭做法簡單：黑豆20克先炒香（略破皮），加水1000毫升煮30分鐘，再放入山藥50克、蓮子15克、紅棗3顆，小火煮20分鐘即可。這道湯味道清爽、不油膩，是取代麻油雞或羊肉爐的理想健康補方，能在冬季維持體力與暖度，又不會「上火」。
臨床觀察：補對與補錯，只差一念
在前面介紹了不同體質與花草應用後，那麼實際生活中要如何保養呢？以下分享兩個真實案例，說明如何根據體質選擇正確的溫補方式。但提醒大家，每個人的狀況皆不同，若有長期疲倦或不適症狀，仍應尋求專業中醫師診斷與調理。
1、一位40歲男性患者，每年冬天都固定喝藥燉排骨進補，自認能補氣抗寒。但兩週後開始喉嚨乾、晚上睡不著、口舌破裂。經診斷為「虛不受補、氣滯上火」，我建議他暫停高油高鹽飲食，改以薑黃紅棗茶取代重口味補湯，並增加蔬菜攝取。兩週後火氣消退、睡眠改善，氣色也明顯轉好。
2、另一位35歲女性病患，長期加班熬夜、月經量少、常覺手腳冰冷。我建議她每天晚餐後飲用桂圓紅棗枸杞茶，配合早睡與溫和伸展運動，同時避免生冷飲食。三週後，她的氣色紅潤、精神穩定許多。
這兩位患者的例子都提醒我們：補，不在多，而在對。找到體質對應的方式，讓氣血循環順暢、陽氣溫而不燥，才是真正能長久維持健康的「聰明進補」。
阿利博士的叮嚀：補冬，是調整身心節奏的開始
每到冬天，許多人把進補視為一種儀式，但我更希望大家把它當作「調整生活步調」的契機。補冬不只是喝湯、吃藥膳，而是讓身體有機會慢下來，多留時間休息、少吃油膩辛辣，在日常飲食中加入溫潤花草茶飲（想進一步了解花草茶如何有益健康、請上臻品植萃官網），恢復循環、平衡氣血。
若您最近常覺得手腳冰冷、容易疲倦或睡眠不穩，不妨諮詢您的中醫師，找到最適合自己體質的調理方式。若想更了解不同體質的冬季食療與花草應用，可延伸參考臻品中醫官網的〈健康專欄〉文章，裡面整理了更多完整案例與草本應用。
氣溫漸涼，秋冬保養不必急於「大補」，只要在生活裡慢慢調整，讓身體循序變暖、能量穩定，就能在這個季節裡過得自在又有活力。
【本文為作者意見，不代表本媒體立場】
審稿編輯：林玉婷
延伸閱讀
冬季進補5大湯品適合誰來補？你補到熱量還是鈉？
冬天想以蔘補身？39年老字號中藥行老闆教你如何「辨明真蔘」！
溫補養生的好朋友！傳統美食「羊肉爐」的轉型困難如何解？
其他人也在看
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
更年期咽喉乾、外陰癢、濕疹都與「這個」有關！中醫幫她逆轉
更年期不只是熱潮紅、盜汗那麼簡單，有些女性反而困擾於咽喉發炎、外陰刺癢甚至肛門濕疹等問題；這些反覆發作的症狀背後，藏著同一個原因「陰虛」。中醫指出，當身體失去滋潤平衡，就像乾草遇火，一點刺激就引燃慢性健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
百香果每天2顆營養好處多？這3類人應謹慎食用
生活中心／翁莉婷報導許多上班族工作忙碌之餘，日常也不忘注重三餐「健康飲食」，時常在飯後搭配蔬果，達到均衡營養之效。營養師林俐岑昨（2）日在臉書發布1則關於水果的小知識，提到一般民眾對「百香果」份量不清楚如何拿捏，經常聽到患者一口氣吃5、6顆百香果，並點出「3族群」應謹慎食用。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
「果汁之王」護心又穩血壓！營養師推4吃法 更香甜、營養加倍
百香果有「果汁之王」的美譽，美味且營養密度高。營養師林俐岑提到，百香果含有豐富的營養素，包括膳食纖維、維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素、鉀離子，有助於美白肌膚、促進腸道蠕動等，並分享4種吃法讓營養吸收極大化，例如連籽一起吃、選擇「皺皮」的百香果，香氣與甜度都達頂峰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警
[NOWnews今日新聞]明明還沒到大家所說的「代謝變慢」年紀，近來卻感覺身體愈來愈跑不動，吃得差不多、卻更容易胖，甚至手腳冰冷等狀況，而這些可能是代謝變慢的警訊。營養師高敏敏提到8大警訊，像是頭髮掉...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 2
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
喝這杯預防乳癌、膀胱癌、大腸癌！攝取黃金水量抗癌抗老保護DNA
常常覺得身體卡卡、脹氣、便祕？想知道抗癌最關鍵的做法？林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎指出，喝水可能是最便宜、最強的抗癌習慣，但關鍵是要喝對。研究證實，喝對水可以預防乳癌、大腸癌和膀胱癌。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
沒亂吃仍脂肪肝！研究揭「3行為」釀禍：熬夜比吃太油更毒
許多人自認沒亂吃，不解為何仍有脂肪肝。醫師張家銘表示，新研究指出，當肝細胞受到「脂毒性」壓力時，會釋放危險訊號，將一群單核細胞變成新的巨噬細胞，而肝臟中原本常駐的巨噬細胞是懂得分寸的，但新進來的單核細胞衍生巨噬細胞在脂肪、壓力、睡眠不足的夾擊下，變得暴躁、敏感，而產生脂肪肝。他提醒，民眾生活應避免吃太油、久坐、熬夜，「尤其熬夜比吃太油還傷肝。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
她餐餐「白粥白吐司＋豆腐乳」，1個月後疑失智！缺乏「1營養素」恐腦病變：延誤就醫救不回
長輩突然神智不清、動作遲緩、沒有力氣，可能不是老化或可能失智，而是欠缺某些維生素！彰化一名60歲陳姓婦人近來一個月出現昏沉、遲緩、無力、吃不下飯等狀況，家人以為是老化或失智，但就醫檢查發現她低血鈉，再進一步檢查竟是維生素B1缺乏，引起腦部病變。醫師提醒，老人家突然出現神智或體力上的問題，背後有很多原因，千萬別輕易歸於失智或正常老化而延誤就醫。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發起對話
咖啡喝錯會出事！醫曝3習恐慣讓血糖飆車 連脂肪肝都找上門
許多民眾習慣每天喝咖啡提神，不過營養醫學醫師劉博仁提醒，咖啡對代謝的影響差異極大，「喝的種類」十分重要。他指出，最新研究顯示，女性若每天飲用1至2杯黑咖啡...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 33
燕麥粥太單調？專家教5招讓營養翻倍又美味
燕麥粥富含膳食纖維且脂肪含量低，能降膽固醇、保護心臟，但碳水化合物偏高、味道平淡，讓許多人難以持續食用。英國營養專家指出，透過添加蛋白質、水果與健康脂肪，就能讓燕麥粥營養均衡又美味，對心臟、腸道與大腦都有益處。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
退化性關節炎必補5營養素 「這些食物」都吃得到
退化性關節炎是許多年長族群會遇到的問題，可能出現軟骨磨損、慢性發炎等狀況導致行動不便，有些人會希望藉由保健食品減緩不適，營養師指出，吃對食物就可以帶來降低發炎、補充關節所需營養、減輕疼痛和僵硬的好處。健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 2 天前 ・ 22
橘子白絲千萬別丟…其中竟含「這些」營養！
生活中心／翁莉婷報導橘子是家家戶戶經常食用的水果，外皮橘黃明亮，內部果肉多汁、甜中帶酸且富含維生素C。橘子生產季節主要落在冬天，從每年10月份開始一直持續到隔年1、2月，不同品種也有不同產季。營養師高敏敏日前在臉書指出食用橘子「7大好處」以及這「3類人」應少量攝取。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
每日1把堅果代替零食！營養師推「地中海飲食」防大腸癌
大腸癌每年罹患人數呈快速增加趨勢，採取地中海飲食模式可有效降低大腸癌風險，關鍵要素包含使用健康油脂、減少紅肉攝取、補充足夠鈣質及維持充足水分。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
吃到、擦到蘇丹紅怎麼辦？營養師推薦8大「清道夫食物」代謝蘇丹紅
台灣食藥署近日驗出化妝品含禁用蘇丹紅（蘇丹色素4號）的重大事件，問題原料流入14家業者，產品已全數下架停售。為什麼擦在臉上的化妝品，會被吸進身體裡？皮膚接觸到蘇丹紅會怎樣？毒素怎麼排出體外？ 為健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
日常用油需謹慎！「1種油」恐活化癌細胞增長 醫教3招：吃對比吃少更重要
最新研究揭露，日常飲食中常見的Omega-6脂肪酸若攝取過量，可能會加速侵略性極高的「三陰性乳癌」腫瘤生長。腎臟科醫師江守山提醒民眾，日常挑選與使用食用油不能掉以輕心；營養師也補充不同脂肪酸的特性，並提出烹調建議，希望能協助國人抗發炎，降低癌症風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
「果汁之王」百香果能提升免疫 營養師：3類人要節制
百香果因集結多種水果香氣而有「果汁之王」美譽，營養密度極高且升糖指數僅約30，是兼具美味與健康的優質水果。營養師林俐岑指出，百香果富含維生素C、膳食纖維、維生素A與鉀離子等營養素，對人體有多重健康益處，但腎臟病、糖尿病與胃部功能不佳者需謹慎攝取。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
想提高基礎代謝？先把體溫養起來！中醫暖身3技巧公開
根據研究， 人體最理想的體溫約在36.5～37℃之間，只要體溫下降1℃，就會讓身體基礎代謝減少12％，免疫力也會降低大約30％。要怎麼養出暖體質？ 多吃溫熱食物暖身子從中醫的角度來看，腎臟是身體的根本，想要改善體質，就必須在飲食中多攝取可以補身體的溫性食物，例如羊肉、核桃、李子、韭菜、茴香、洋蔥、桂圓、肉桂，以及蔥、薑、蒜等辛香料，少吃冰冷以及黏膩的食物如糯米等。 另外，夏天天熱的時候，就應該開始忌口，不宜吃太多寒涼的蔬果或是食物，以免種下患根，到了寒冬時節，讓身體更虛寒、更怕冷。 運用小技巧把寒涼食物變溫熱有許多人喜歡吃寒涼的食物，或者根本不知道自己吃的食物的屬性，這時也別擔心，只要運用幾個小技巧，就能輕鬆改變食物的性質。 例如絲瓜湯，因為絲瓜屬寒，但只要加一點薑絲一起燉煮，就能中和食性，把絲瓜湯變成溫性食物；又如可在湯麵中加點蔥花或灑上胡椒粉，也能達到中和的效果；或者把小黃瓜、番茄、茄子等屬於寒涼的蔬果，加點鹽搓揉之後再吃，也都具有改變食性的功用。 善用用餐法則，讓身體保持溫熱經過一整晚的休息，早上人體的肌肉、器官、血管等部位，都處於收縮的狀態，如果這時吃下冰冷的食物，會使得體內的常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
國民營養師高敏敏推出第 20 本新書 分享運動族必懂的飲食觀念
當代社會對體態管理的重視日益提升，運動也逐漸成為多數人日常生活的一部分，無論是參與健身課程或執行跑步計畫都是常見選擇，而飲食則是這些訓練成果能否展現的重要關鍵。出色出版旗下「好食光」系列，本次攜手長期專注於運動與飲食科普、擁有百萬粉絲的營養師高敏敏，共同推出新作。高敏敏表示，許多人投入大量運動時間，若未搭配系統性的飲食規劃，可能會讓體態進展不如預期，進而產生誤解或挫折。為協助讀者更清楚掌握飲食重點，高敏敏彙整多年實務經驗，於 12 月 2 日推出第二十本新書《吃對了，運動瘦身才有感》，打造人人都能輕鬆應用的行動方案。警政時報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話