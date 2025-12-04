天冷就猛補？小心越補越上火！中醫示警3種體質最容易補錯

在天氣轉涼的季節，桂圓、紅棗與枸杞的組合最為經典。

撰文＝陳勇利

隨著氣溫逐漸轉涼，許多人開始為冬季儲備能量。衛福部觀察指出，氣溫下降時，國人飲食普遍偏好高熱量食物，如補湯、麻油雞、薑母鴨等料理，整體熱量攝取也相對增加。在傳統觀念裡，「天冷就要補」幾乎成了自然反應——彷彿只要喝上一碗補湯，就能補足整個冬天的元氣。然而，這樣的習慣其實也隱藏不少健康風險。阿利博士臨床經驗也發現，每到入冬時節，「上火、喉嚨痛、血壓升高」的患者明顯增加。

中醫講究順應時節養生，《黃帝內經》說「冬不藏精，春必病溫。」意思是冬天應讓陽氣潛藏、氣血收斂。但現代人長期處於高壓與營養過剩的狀態，身體多半不是虛，而是「熱能積滯」。若再以大量溫熱食材進補，反而會火上加油，導致氣血運行不暢、內熱上升。這也是為什麼越來越多民眾吃完補湯後，反而出現喉嚨痛、口乾，甚至流鼻血的情況。

補錯了，火氣反而上來

中醫講「虛則補之、實則瀉之」，意思是補養前要先了解身體的狀態。進補的原則不在於「越熱越好」，而是陰陽平衡、氣血流暢。當人體氣血運行不順、脾胃消化力不足時，若急著吃太多溫熱藥材，反而容易出現喉嚨痛、嘴破、睡不安、甚至流鼻血等反應。我在臻品中醫26年，觀察到每到冬天，總有許多患者對「該不該補、怎麼補」感到困惑。其實，最常在食補上出現疑問的，大致可以分成三種類型，而對應的調理重點也截然不同：

1、氣虛型──常覺疲倦、氣短、容易冒汗，以為要「大補元氣」，但若脾胃虛弱反而難以吸收。

調理重點：應先健脾助運、溫補而不燥，可用山藥、蓮子、紅棗為主的清補食材。

2. 陰虛火旺型──嘴乾舌燥、易失眠、體內熱感重，卻偏愛薑母鴨、燒酒雞。

調理重點：宜養陰潤燥、少用辛辣，選擇枸杞、百合、麥冬、菊花等溫潤草本較佳。

3. 濕熱型──容易腹脹、口苦、臉油、消化慢，常誤以為手腳冷就是寒，於是越補越燥。

調理重點：應祛濕化滯、促進代謝，可用薏苡仁、山楂、陳皮等食材調理。

了解自己的體質，是回歸中醫平衡與溫補的開始。多年臨床經驗讓我深信，現代人真正需要的，不是大魚大肉的重補，而是「溫補不燥、潤中帶補」的調養。花草與藥食同源植物並用，能讓身體循序回暖、氣血流暢。這也是我在臻品中醫多年推廣的理念——以自然花草，讓補養更輕盈、更有效。

3種阿利博士最推薦的溫補組合

在明白各種體質的特徵後，接下來就能針對不同需求，選擇合適的花草與食療組合。以下三種搭配，是我在臨床上最常應用、也最容易融入日常生活的養肺方案。

1、桂圓×紅棗×枸杞：平補養氣、暖身安神

在天氣轉涼的季節，桂圓、紅棗與枸杞的組合最為經典。三者能在溫補氣血的同時，幫助放鬆、穩定情緒。桂圓補心脾、養血安神；紅棗能補中益氣、潤養氣血；枸杞則溫和滋陰、養肝護眼。這樣的配方能讓氣血循環更順暢，也能改善手腳冰冷與疲倦。氣味柔和、甜潤不膩，特別適合在晚餐後飲用，幫助身心進入休息節奏。

這類茶飲適合氣血不足或容易疲倦者，例如常加班、睡眠淺、精神緊繃、經期後體力下降的族群。選購時，桂圓以果肉厚實、香氣自然為佳；紅棗應挑皮薄、色澤紅亮者；枸杞則以顆粒飽滿、橙紅不黏手為上選。

在家可取桂圓5克、紅棗3顆（去核）、枸杞10克，加水800毫升煮15分鐘即可。若想增加香氣，可加入少許陳皮。長期飲用能幫助氣血回穩、改善疲倦、安定睡眠，是最溫和的日常平補茶。

2、薑黃 × 紅棗 × 乾薑：活血暖中、穩定能量

這款茶是我近年特別推薦的「現代版溫補茶」，結合薑黃、紅棗與乾薑，能促進循環、驅寒又不燥熱。薑黃可活血化瘀、提升代謝；乾薑能溫中散寒、強化氣血流動；紅棗則補中益氣、調和藥性。三者協調後，香氣溫潤、入口微辛帶甘，能幫助氣血通暢、穩定精神與體能。

這類茶飲適合久坐、代謝慢、精神緊繃或手腳冰冷者。特別是上班族、需要長時間專注的人，取代咖啡飲用更能維持能量穩定。選購薑黃時，以色澤金黃、辛香濃郁者為佳；乾薑應挑片薄、無焦斑者；紅棗則以自然紅潤、果肉厚實為上品。

在家製作時，可取薑黃2片（或薑黃粉1/3小匙）、乾薑1片、紅棗3顆（去核），加水800毫升，小火煮約15分鐘，可依個人喜好加入少許黑糖。我也用這個方向、設計出「博士養甘茶」，也開心獲選為2025食創獎前40強的養生飲料（想進一步了解養甘茶、請上臻品植萃官網）。

3、黑豆 × 山藥 × 蓮子：健脾養腎、潤中帶補

黑豆、山藥與蓮子組成的食補湯，是我最推薦的清潤型補養方。黑豆富含花青素與植物性蛋白，能抗氧化、補腎益氣；山藥健脾養胃、幫助吸收；蓮子則寧心安神、調整睡眠。三者合用能強化代謝、穩定情緒，同時維持腸胃機能，讓補養更輕盈。

這款湯品特別適合腸胃功能弱、消化慢、怕熱或不適合重補者。選購黑豆時，以顆粒飽滿、黑亮有光澤為佳；山藥以粉質細白、乾燥無霉斑為上；蓮子則挑整粒飽滿、中心不黑心者品質最佳。

家庭做法簡單：黑豆20克先炒香（略破皮），加水1000毫升煮30分鐘，再放入山藥50克、蓮子15克、紅棗3顆，小火煮20分鐘即可。這道湯味道清爽、不油膩，是取代麻油雞或羊肉爐的理想健康補方，能在冬季維持體力與暖度，又不會「上火」。

臨床觀察：補對與補錯，只差一念

在前面介紹了不同體質與花草應用後，那麼實際生活中要如何保養呢？以下分享兩個真實案例，說明如何根據體質選擇正確的溫補方式。但提醒大家，每個人的狀況皆不同，若有長期疲倦或不適症狀，仍應尋求專業中醫師診斷與調理。

1、一位40歲男性患者，每年冬天都固定喝藥燉排骨進補，自認能補氣抗寒。但兩週後開始喉嚨乾、晚上睡不著、口舌破裂。經診斷為「虛不受補、氣滯上火」，我建議他暫停高油高鹽飲食，改以薑黃紅棗茶取代重口味補湯，並增加蔬菜攝取。兩週後火氣消退、睡眠改善，氣色也明顯轉好。

2、另一位35歲女性病患，長期加班熬夜、月經量少、常覺手腳冰冷。我建議她每天晚餐後飲用桂圓紅棗枸杞茶，配合早睡與溫和伸展運動，同時避免生冷飲食。三週後，她的氣色紅潤、精神穩定許多。

這兩位患者的例子都提醒我們：補，不在多，而在對。找到體質對應的方式，讓氣血循環順暢、陽氣溫而不燥，才是真正能長久維持健康的「聰明進補」。

阿利博士的叮嚀：補冬，是調整身心節奏的開始

每到冬天，許多人把進補視為一種儀式，但我更希望大家把它當作「調整生活步調」的契機。補冬不只是喝湯、吃藥膳，而是讓身體有機會慢下來，多留時間休息、少吃油膩辛辣，在日常飲食中加入溫潤花草茶飲（想進一步了解花草茶如何有益健康、請上臻品植萃官網），恢復循環、平衡氣血。

若您最近常覺得手腳冰冷、容易疲倦或睡眠不穩，不妨諮詢您的中醫師，找到最適合自己體質的調理方式。若想更了解不同體質的冬季食療與花草應用，可延伸參考臻品中醫官網的〈健康專欄〉文章，裡面整理了更多完整案例與草本應用。

氣溫漸涼，秋冬保養不必急於「大補」，只要在生活裡慢慢調整，讓身體循序變暖、能量穩定，就能在這個季節裡過得自在又有活力。

【本文為作者意見，不代表本媒體立場】

審稿編輯：林玉婷

