天冷就頻尿、聽到水聲變更急？ 醫：小心膀胱過動症4徵兆

【健康醫療網／記者林則澄報導】美國40歲野外攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）最近徒手登頂台北101 ，全程用時91分鐘。就有民眾好奇，若在數百公尺的高空突然尿急，該怎麼解決生理需求，泌尿科醫師蘇信豪表示，霍諾德訓練有素，相較下一般民眾若總在90分鐘內如廁2次或以上，可能就是「膀胱過動症」作祟，而冬季時該病往往也較常見。

無塵衣難穿脫 36歲女員工頻尿又尿急就醫求助

蘇信豪醫師受訪時分享，一名36歲電子廠女員工，因工作需長時間穿著無塵衣，平時又飽受頻尿、尿急困擾，常常一有尿意就得急著找廁所，但無塵衣穿脫流程不便，讓她在工作時更難應付如廁需求，百般無奈下就醫求助，後來尿液檢查排除尿路感染後，給予藥物治療，從而改善她的困擾。

蘇信豪醫師說，簡單來說，膀胱過動症就是膀胱「太敏感、不受控制」。他進一步提到，一般而言，正常人的膀胱像個有彈性的水球，尿液裝到約300至400毫升時才會發送如廁的訊號給大腦，但「過動」的膀胱就像一個壞掉的警報器，才裝一些尿液，就瘋狂向大腦傳送緊急訊號，表明「我現在要尿尿」。

膀胱過動症盛行率逾15% 60歲以上男最高可到40%

事實上，膀胱過動症在各個年齡層都會發生，蘇信豪醫師表示，相關統計數據提到，該病盛行率約16至18%，其中60歲以上男性，易有攝護腺方面問題，發生率則提高到40%。此外，冬季天氣較冷，該病也較常見，由於低溫會使皮膚血管收縮，血液流向心臟與腎臟時，血壓相對上升，身體可能因此啟動「冷利尿」反應，生理保護機制運作下，使腎臟增加尿液生成，且因出汗量減少，水分更易由尿液排出，若再加上低溫過度刺激交感神經，將使膀胱逼尿肌變得敏感，肌肉收縮後，進一步導致尿意頻繁，常在吹到冷風、摸到冰塊、聽到水聲，就會突然想排尿。

膀胱過動症的4大徵兆

尿急（Urgency）：突然產生強烈尿意，一秒鐘都不能等。 ​頻尿（Frequency）：白天排尿次數超過8次。 夜尿（Nocturia）：半夜起來尿尿超過2次。 急迫性尿失禁： 尿意來得太快，還沒到廁所就漏出來。

怕上廁所就不喝水？ 醫：尿更濃更刺激膀胱

蘇信豪醫師也指出，他在診間最常發現患者為了不上廁所而不喝水，因此呼籲民眾別因害怕頻繁如廁排尿而不喝水，如此一來會導致血液濃稠，將引起肌肉抽筋，且尿液也會因補水量不足濃縮，這樣會刺激膀胱內壁，反而更易產生明明尿液不多，卻急著想上廁所的虛假尿意。

攀岩尿急怎麼辦？側身後仰避開繩索 還得看風向

此外，針對民眾好奇，攀岩者攀岩途中，若突然尿急時該怎麼解決生理需求，蘇信豪醫師說，在多段攀岩（Multi-pitch）時，攀岩者常得在確保點（Anchor）就地解決生理需求，但為了避免尿液沾濕昂貴的繩索與裝備，甚至因鹽分造成纖維受損，攀岩者會刻意採取側身後仰的姿勢，把尿液盡量噴離岩壁，同時也得看風向，避免逆風時回噴弄髒自己，或波及下方隊友。

另對女性攀岩者而言，脫卸厚重安全吊帶更不方便，因此有人會使用漏斗狀的導尿裝置，只要拉開褲子拉鍊就能站著排尿，而在需待上好幾天的「大牆攀登（Big Wall）」或國家公園等環境考量更嚴格的場景，攀岩者也常會攜帶寬口尿瓶集中處理，並在瓶身貼標籤或漆成黑色區分，以免和飲用水混淆。

別以為老化頻尿就正常 醫：90分鐘如廁2次恐罹病

不過蘇信豪醫師說，若民眾不像霍諾德在爬台北101，只是平常逛街、看電影，補水量足夠的情況下，卻總在90分鐘內如廁2次或以上，就可能是膀胱過動症在作怪，也很多患者以為隨著身體老化，頻尿是正常現象，或覺得尷尬而不敢就醫，但其實該病透過生活習慣調整，及口服藥物或是物理治療後大多能改善。

