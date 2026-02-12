天冷幫手！好市多「北美藥材」配湯 吃過讚：一片止咳

生活中心／倪譽瑋報導

美式賣場好市多有大量商品供會員購買，從食品到日用品，連藥材都有。日前會員PO文分享，在好市多內看到來自加拿大的西洋參，用於製作烏骨雞湯口感不錯，冬天時可以「參片小幫手」熬湯暖身。網友們看到，也紛紛表示該人參味道佳「烏骨雞配參片根本是冬天的神仙組合」、「咳嗽厲害時，含一片馬上止咳」。

日前會員在臉書社團「好市多商品經驗老實說」發文分享，在汐止的賣場中看到「加拿大西洋參片」，由於包裝內是切片裝「覺得很方便」想煮湯或泡茶隨手拿幾片就好，便買回家試試，打開是淡淡的人參香，不會太重「第一印象就蠻舒服的」。

至於西洋參片的使用，原PO分享，拿來熬烏骨雞，雞肉汆燙後加15至20片西洋參，再放點紅棗、枸杞、薑片，小火慢慢燉，熬出的湯清甜、不苦也不燥，回家喝一碗可慢慢暖身；也評價西洋參片「放在家裡，天氣一冷就會想到它，默默變成冬天很常用的小幫手」。

不少人看到貼文，也紛紛點頭「烏骨雞配參片根本是冬天的神仙組合」、「這個泡茶很不錯」、「咳嗽厲害時，含一片馬上止咳」、「這個還可以煮湯啊！我平常都只有泡熱水」；也有人提醒，藥材對每個人身體的效果不同，「可能各人有異」、「人參不是人人能吃」。

