天冷心不冷！台中八旬嬤街頭迷途 「190帥警」護送返家

【記者鮮明／台中報導】台中市1名80多歲的阿嬤日前在西區忠勤街與自立街口疑似迷路，在街頭徘徊多時引起路人注意，市警一分局民權派出所警員陳冠諭及廖國豪獲報後到場協助，發現阿嬤剛搬來不久，於是仔細詢問住處特徵、街景，最後終於幫她找到所住的社區。有趣的是警方送阿嬤返回社區時，身材瘦小的阿嬤，站在190公分高的員警廖國豪旁邊，只達到其胸部位置，身高反差強烈。

警方發現，這名李姓阿嬤近期才搬遷至新社區居住，對周邊環境尚不熟悉，當日上午外出前往附近菜市場購物後，返程途中因記憶混淆，無法辨識回家的方向，遂在街頭徘徊。警方在確認其身體狀況尚可後，先行安撫其不安情緒，並陪同在旁回憶去程街景，同時耐心詢問其平日生活細節、附近地標及可能住處資訊。

員警隨後透過比對周邊社區位置並反覆查詢相關資料，逐步縮小範圍，最終在詢問附近的社區大樓管理室的警衛人員後，得知該社區近期有一名阿嬤剛搬進去，與李姓阿嬤的特徵相符，最終成功確認阿嬤就居住在該社區，警方隨後親自護送阿嬤安全返家。

當李姓阿嬤平安抵達社區大廳時，情緒明顯放鬆，臉上露出安心笑容，頻頻向警方表達感謝，感動表示在寒冷天氣中仍有警方耐心陪伴，讓她倍感溫暖。警方確認阿嬤已順利返家、無安全疑慮後，才放心離去。

第一分局表示，家中若有年長或記憶力退化長者，建議配戴防走失手環，或在其衣物及隨身攜帶物品上留下聯繫方式；民眾若在街頭發現疑似迷路長者，亦可主動關懷並通報警方，以守護長者安全，讓社會更加溫暖。

員警護送迷路阿嬤返家。警方提供

