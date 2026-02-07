天冷心不冷 新莊暖警攜手善心人士寒冬送暖

新莊警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節將至，新莊警分局除持續致力於治安、交通等主軸工作外，新莊警分局特別結合「新北市新莊警民關係促進會及大川實業有限公司」籌募善款及生活物資，於春節前夕，針對弱勢家庭於歲末送出關懷，讓孩子們也能暖心過年。

新莊警分局指出，新莊警方平時除了維護社會治安、保障民眾安全外，也不定期關懷訪視弱勢關懷活動，今年特別擇定春節前夕2月3日早上9時由分局長陳保緒偕同新莊警民關係促進會會長黃金泉、副會長黃桂芳及大川實業黃董事長等，共同前往「基督教芥菜種會愛心育幼院」慰問致贈春節加菜金及生活物品一批，希望可以讓院童們、弱勢家庭過個好年，新莊警方及地方善心人士秉持回饋社會精神，用實際行動傳遞愛心與祝福，陳分局長亦鼓勵院生們報考警校，往後一起為社會盡一份心力，成就美好未來。

新莊警分局提到，「新北市新莊警民關係促進會」於(102)年9月成立至今致力舉辦多場慈善義賣活動，並將義賣所得全數捐助新莊一帶貧困家庭及弱勢團體。近日更主動委請新莊警分局協助致贈新莊「愛心育幼院」新臺幣(以下同)10萬元、大川實業有限公司亦捐贈許多生活物資，此種人飢己飢，人溺己溺的精神，著實令人感佩不已。

新莊警分局強調，本次慰問提供10萬元之慰問金，希能藉此拋磚引玉，引起社會大眾共同響應，發揮雪中送炭精神，擴大關懷對象，讓更多團體積極參與，對社會弱勢族群多一份關心與協助，讓其可以歡度寒冬佳節。

新莊警分局也提醒，社會關懷不分時節，鼓勵民眾如有意投入公益行列，可透過合法管道與社福單位聯繫，投入愛心同時注意反詐騙，保障自身財產。