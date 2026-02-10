天冷心超暖！迪麗熱巴錄影怕粉絲受凍 豪氣送圍巾+「全雞參雞湯」暖爆

2月9日，迪麗熱巴在湖南長沙錄製節目期間，特地為在現場守候的粉絲準備熱奶茶、麵包，還加碼提供整隻雞燉煮的參雞湯，貼心舉動在網路上引發熱議。

當天長沙天氣寒冷，迪麗熱巴擔心粉絲受寒，特地準備熱奶茶、麵包，並提供整隻雞燉煮參雞湯，份量充足又能暖和身心，另外又發放睡褲、圍巾禮盒等生活用品。雖然領取條件嚴格，限定微博超話等級12級以上，且須本人親自到指定地點領取，但仍讓不少粉絲大呼超窩心。

迪麗熱巴當天與粉絲的互動也引起討論。她在機場就已多次向接機粉絲揮手致意，上車後發現還沒有收齊粉絲信件，還特地下車小跑回去接收，十分親切。

廣告 廣告

事實上，迪麗熱巴向來就以寵粉聞名，她過去也曾在下雨時發放雨衣、炎熱天氣準備冰西瓜，就是為了讓粉絲能舒服一些，貼心舉動屢受好評。

延伸閱讀

迪麗熱巴18歲青澀影片爆紅！害羞自介「希望和大家當朋友」 天生神顏震驚網友

大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光