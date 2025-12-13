天冷怎麼保暖？醫示警「洗熱水澡超NG」 6招正確取暖法曝光

生活中心／張尚辰報導

天氣越來越冷，若用錯禦寒'方式，不僅無法保暖，可能還會造成反效果。（示意圖／資料照）

天氣越來越冷，很多人都會選擇喝熱飲、洗熱水澡禦寒，但其實這些都是錯誤的禦寒方式。醫師黃軒列出冬天正確的6個禦寒方式給民眾參考，表示若用錯方法，不僅達不到保暖效果，甚至還會「慢性凍害」你的身體。

黃軒近日在臉書粉專中發文，指出雖然冬天很多人認為有做好保暖工作，但急診室內心肌梗塞、腦中風、誘發氣喘、加重心衰竭的病患卻只增不減，根本原因出在大多數人的禦寒方式其實都是錯誤的。

黃軒表示，千萬別只靠喝熱飲保暖，穿衣上衣定要多加注意。（示意圖／翻攝自Pexels）

黃軒列出6個錯誤的禦寒方式，只要冬天做過其中2件，就算是對身體的「隱性殘酷模式」，如下：

錯誤1：靠喝熱的撐全身

這叫「口腔溫暖、身體持續低溫」，很多人冬天靠熱奶茶、熱湯、熱咖啡續命，覺得身體瞬間暖起來，但醫學研究證實，熱飲只能短暫刺激口腔溫度，核心體溫回升有限，反而讓你誤以為「夠暖了」而少穿衣。

錯誤2：穿太緊、太潮流、無保暖功能的外套

你不是在防寒，是在「當人體冷卻片」，漂亮不一定保暖。最怕冬天穿「貼身、緊到血流受限、材質完全不保溫」的外套，很多年輕人冬天穿時尚外套，裡面只有一件薄T恤，但請記住，低溫+血流受限=外周血管更容易痙攣。

錯誤3：一到家就狂洗熱水澡

叫醒你的方式，是「血壓快速變化」，立刻沖超熱的熱水澡，這是冬天最危險又最常見的習慣，熱水會讓血管瞬間擴張，尤其你剛剛在外面已經「冷到血管緊縮」，突然的溫差會造成血壓急速下降、心跳加快、洗澡中暈倒，老人更容易心臟負荷失敗，冬天浴室猝死的高峰，就是這個原因。

黃軒說，冬天一到加就狂洗熱水澡，突然的溫差可能會造成血壓急速下降、暈倒、心跳加快等。（示意圖／翻攝自Pxhere）

錯誤4：只穿厚外套，但不護頭、不護頸、不護腳

你忽略了「人體三大散熱口」，人體最容易散熱的三個部位是頭、頸部、雙腳，如果這三個地方沒保暖，你穿再厚也像在北極穿洞洞衣。研究顯示，頭部散熱可佔人體7-10%，頭部著涼可能會造成大腦血管收縮、容易頭痛、注意力下降、血壓上升。

錯誤5：晚上暖氣開很強

以為保暖，其實在「烤乾你的呼吸道」，太乾、太熱的室內環境會造成呼吸道黏膜乾裂、咳嗽變嚴重、氣喘急性發作、夜間血壓上升、睡眠品質下降等。研究指出，乾燥空氣會增加呼吸道感染風險，暖氣開太強就等於自己做了一個病毒最愛的「乾燥孵化箱」。

錯誤6：冬天照樣硬練、跑步不加衣

你沒變強，只是讓心臟更吃力，冬天運動超適合，但前提是你有熱身、保暖、循序漸進。黃軒說，自己最怕在急診室看見「冬天一到就衝出去跑10公里」以及「冷到發抖還在戶外做激烈運動的病患」。冷空氣進入氣道會造成支氣管收縮，不僅會越跑越喘，還會讓心臟負荷爆表。

對此，黃軒列出6個正確的禦寒方式：

1.帽子＋圍巾＋手套，比穿厚外套更有效。

2.洗澡前先把浴室暖起來。

3.走出室外前30秒做「暖身跳動」。

4.穿洋蔥式分層，不要靠喝熱的硬撐。

5.室內濕度40-60%最剛好。

6.有心血管疾病者，冷天不要快步衝出門。

