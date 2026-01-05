天冷怎麼穿？ 醫師曝「保暖王」 帽子.圍巾.襪子更重要

台北市 / 綜合報導

強烈大陸冷氣團一波接著一波來襲，面對低溫該如何穿搭才夠保暖？有醫師分享三項「保暖三冠王」，包括帽子、圍巾以及襪子。醫師提到保暖部位都是身體血管密集，散熱比較快的區域，如果這些地方做好保暖，除了能避免著涼，也能降低心梗風險。

冷風吹得身體發寒，手腳止不住冰冷心更涼，強烈大陸冷氣團來襲，民眾可都包緊緊， 民眾說：「就是穿毛衣加內搭，然後可能一個比較防風的外套。」、「圍巾比較少因為男生可能覺得圍巾比較，沒有那麼方便，但是帽子，襪子一定會穿。」

不只得小心別著涼，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享，根據瑞典的一項研究，環境溫度每下降10度，心梗風險就上升7%，英國研究也發現，每天平均溫度降低1度，心梗死亡風險增加2%，該如何預防這風險發生，醫師分享3項保暖小物，記者張小媛說：「穿上外套如果還不夠保暖，您可以戴上帽子，圍上圍巾，再穿上襪子，就能達到最保暖的效果。」胸腔暨重症專科醫師黃軒說：「我們很多的熱量熱能，都從三個地方，頭部，頸部，腳步流失，所以人體的散熱其實是不平均的，而集中在這三個層面，主要是血管密集散熱快的區域。」

醫師表示，冷風一吹脖子血管收縮，大腦判定核心溫度下降，導致手腳越來越冰冷，至於頭部只占體表面積7%到10%，卻會散失20%到30%的體熱，因為頭皮血管多加上暴露在外，自律神經會誤判體溫不足，最後腳底在冷風刺激下血管收縮，大腦也會判定全身感到寒冷，只不過大人可以清楚感受是否寒冷，寶寶卻無法用言語表達，台北市立聯合醫院兒童保健科主任黃啟南分享，寶寶的穿著原則是比大人多一件，並用穿戴式睡袋取代厚棉被。面對冬天低溫，有效穿搭才能達到保暖的最終目的。

