天冷怎麼防猝死？醫籲「早起慢慢來」 出現5狀況小心

冬季好冷！胸腔科醫師蘇一峰發文提醒，預防天冷對身體的危害，如果可以，建議早上起床時慢慢來；此外，也得留意低溫讓心、腦血管劇烈收縮，進而造成高血壓、中風等症，當身體遇冷出現胸悶、喘不過氣，要小心心肺疾病，若是頭暈、頭痛，則要小心血壓與腦循環問題。家醫科醫師陳欣湄也說，除了頭痛與胸悶，大量出汗、視力異常、臉色發黑或發白，也可能是猝死前徵兆，感覺有異應就醫。

低溫特報警訊 蘇一峰提醒起床慢慢來

先前中央氣象署指出，強烈大陸冷氣團襲擊時，晚歸者外套一定要穿夠，越晚會越冷，也記得多關心家中長輩、有罹患心血管疾病親友，外出可戴上帽子、圍巾、手套，把頭頸部與四肢都保暖好。

蘇一峰看到低溫特報，也提醒大家留意「身體遇冷收縮」，氣管收縮可能造成氣喘加重、肺阻塞發作；心血管收縮容易高血壓、心肌梗塞；腦血管收縮容易中風、腦溢血。

蘇一峰補充，如果遇冷會胸悶、喘不過氣，要小心心肺疾病；如果是頭暈、頭痛，則要小心注意血壓與腦循環。他也建議大家「如果可以的話早起慢慢來」。

天冷猝死危險訊號？如何預防？

此外，陳欣湄先前曾指出，除了劇烈天氣變化、慢性疾病、長期過度疲勞也是猝死誘因；猝死通常發生在徵兆如「大量出汗（可能是心臟病發作前）」「視力異常（經常感到眼前發黑，可能為心肌梗塞的徵兆）」「臉色發黑或發白（可能與肺栓塞有關）」等出現後的一小時內，一旦感覺有異，就應立即停下手邊工作，盡速前往醫院檢查。

家醫科醫師洪暐傑則表示，預防心因性猝死的關鍵在於有效控制相關危險因子，如控制血脂與血糖、維持健康體重、穩定血壓、均衡飲食、戒菸及規律運動。

