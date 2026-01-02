天冷怎麼防猝死？醫籲「早起慢慢來」 出現5狀況小心
生活中心／倪譽瑋報導
冬季好冷！胸腔科醫師蘇一峰發文提醒，預防天冷對身體的危害，如果可以，建議早上起床時慢慢來；此外，也得留意低溫讓心、腦血管劇烈收縮，進而造成高血壓、中風等症，當身體遇冷出現胸悶、喘不過氣，要小心心肺疾病，若是頭暈、頭痛，則要小心血壓與腦循環問題。家醫科醫師陳欣湄也說，除了頭痛與胸悶，大量出汗、視力異常、臉色發黑或發白，也可能是猝死前徵兆，感覺有異應就醫。
低溫特報警訊 蘇一峰提醒起床慢慢來
先前中央氣象署指出，強烈大陸冷氣團襲擊時，晚歸者外套一定要穿夠，越晚會越冷，也記得多關心家中長輩、有罹患心血管疾病親友，外出可戴上帽子、圍巾、手套，把頭頸部與四肢都保暖好。
蘇一峰看到低溫特報，也提醒大家留意「身體遇冷收縮」，氣管收縮可能造成氣喘加重、肺阻塞發作；心血管收縮容易高血壓、心肌梗塞；腦血管收縮容易中風、腦溢血。
蘇一峰補充，如果遇冷會胸悶、喘不過氣，要小心心肺疾病；如果是頭暈、頭痛，則要小心注意血壓與腦循環。他也建議大家「如果可以的話早起慢慢來」。
天冷猝死危險訊號？如何預防？
此外，陳欣湄先前曾指出，除了劇烈天氣變化、慢性疾病、長期過度疲勞也是猝死誘因；猝死通常發生在徵兆如「大量出汗（可能是心臟病發作前）」「視力異常（經常感到眼前發黑，可能為心肌梗塞的徵兆）」「臉色發黑或發白（可能與肺栓塞有關）」等出現後的一小時內，一旦感覺有異，就應立即停下手邊工作，盡速前往醫院檢查。
家醫科醫師洪暐傑則表示，預防心因性猝死的關鍵在於有效控制相關危險因子，如控制血脂與血糖、維持健康體重、穩定血壓、均衡飲食、戒菸及規律運動。
更多三立新聞網報導
腰果、荔枝都上榜！10大常見有毒食物 醫示警：恐吃一點就致命
新北元旦起發錢！限量商圈券「共計142萬」 19發放地點一次看
冬天在家小心！心臟科醫示警「這空間」是猝死重災區
2026拿好康！LINE「20組免費貼圖」一次看 多款太慢就領不到
其他人也在看
2026年首個交易日 港股飆漲707點
（中央社記者張謙香港2日電）香港股市在2026年首個交易日全面上漲，恆生指數收報26338點，大漲707點或2.76%。此外，首天掛牌交易的上海璧仞科技公司較招股價急漲75.81%，每股收報港幣34.46元。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
台北愛樂少年樂團20週年 曾耿元領奏淬鍊之夜
台北愛樂少年樂團迎來創團20週年，1月6日首場音樂會《淬鍊夜之樂》邀請旅美小提琴家曾耿元以「領奏」形式攜手演出，在世代對話與弦樂經典之中，奏響承先啟後的重要時刻。 台北愛樂文教基金會表示，相較於傳統由指揮主導的演出型態，領奏更仰賴團員之間的即時回應與高度默契，也更能凸顯弦樂合奏的呼吸與流動。節目選曲涵蓋羅西尼《G大調第一號弦樂奏鳴曲》、德沃札克《E大調弦樂小夜曲》及柴科夫斯基《C大調弦樂小夜曲》三位作曲家的弦樂經典，其中德沃札克與柴科夫斯基的小夜曲，更是公認「三大弦樂小夜曲」中的兩首名作。 曾耿元出生於台灣，是活躍於國際舞台的小提琴家與音樂教育家，長年於歐美與亞洲各地演出，並與多個國際知名樂團合作。他的演奏曾獲柴可夫斯基國際音樂大賽「最佳新作品詮釋獎」，以及比利時伊莉莎白女王國際小提琴大賽銀牌等重要肯定。除演奏之外，曾耿元亦深耕音樂教育，目前任教於美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院，致力於培育新世代音樂家，並透過演出與教學持續深化音樂專業的傳承與實踐。 多年來，台北愛樂少年樂團持續以弦樂團、管樂團及管弦樂團等多元編制，形塑完整而豐富的少年音樂舞台，也長期邀請學成歸國、活躍於專業舞台的青中央廣播電台 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
張啓楷投入嘉義市長選戰 柯文哲證實"週末南下輔選"
政治中心／綜合報導嘉義市長選戰熱度升溫，民眾黨徵召立委張啓楷投入戰局，前民眾黨主席柯文哲也證實，這個周末將會南下進行輔選，不過面對綠營對手王美惠早早啟動選舉模式，嘉義的藍白合都還沒底定，未來是否會形成三腳督局勢，瓜分票源有待觀察。民視 ・ 10 小時前 ・ 3
保健》冬季常客心房顫動 不適速就醫
高小姐某天下班吃完晚餐，踏出餐廳吹到冷風，竟突然心跳加速伴隨頭暈噁心、跌坐在地，友人發現異狀立刻將她送醫，診斷為心房顫動且有短暫性中風情形。在心臟科建議下，她接受根治性治療的電燒手術，並選擇較低風險的脈衝場消融術，目前已順利出院。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
美媒：湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
（中央社舊金山1日綜合外電報導）美國媒體報導，好萊塢老牌演員湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）之女維多利亞於元旦清晨被發現陳屍於加州舊金山一間飯店內，享年34歲。中央社 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
成長型資產 2026年投資主軸
新的一年開始，投信火熱募集新基金。從近期新募基金／ETF的名單來看，透過主動式ETF投資成長型資產仍是主流，反映投信業者...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
南韓終於禁止「熊膽養殖業」違者最高關5年 全國200頭熊待安置
南韓長期備受批評的「熊膽養殖業」正式走入歷史，相關禁令將於2026年1月1日起全面實施，違者將面臨2到5年有期徒刑。目前全國仍約有200頭熊被圈養在養殖場內，未來將由政府介入進行收購與後續安置。南韓為了增加偏鄉地區收入，1981年起允許進口並飼養熊，隨後在1985年禁止進口，但是熊養殖業仍存在，並取熊膽或其他部位，作為醫療、保健用途，長期招致動物保護團體批評。南韓國會於2023年12月通過《野生動物保護與管理法》修正案，正式將熊膽養殖列為非法行為。2026年1月1日起禁止熊隻繁殖以及熊膽採集。當局表示，已有34頭熊遷移至保護設施，但全國11座養殖場約200頭熊，仍在與業主進行協商等收購，除了安置設施，有些熊也會被送往動物園。法律實施有6個月的寬限期，在此期間若農民持續養熊不會受罰，但若試圖取膽，則會遭到嚴格處罰。Yahoo奇摩（國際通） ・ 16 小時前 ・ 發起對話
曼達尼就職「街區派對」吸引萬人參與 華人司機載他進市府
上萬名民眾1月1日冒著刺骨寒風聚集曼哈頓下城，出席曼達尼(Zohran Mamdani)就職典禮，見證他成為首位穆斯林、...世界日報World Journal ・ 18 小時前 ・ 發起對話
天氣》還會更冷 入冬首波寒流下周到 連凍4天
今天受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，清晨氣溫普遍在10度以下，最低溫出現在雲林7.3度；水氣減少，各地大致多雲到晴。明（4日）晨仍有8度左右低溫，白天起冷空氣逐漸減弱，不過下周一（5日）晚上又有另一波冷空氣南下，北部、東半部轉雨；下周二（6日）冷空氣增強，下周三至周六（7至10日）將創入冬新低溫，成為首波寒流的機率極高。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
香噴噴的圍爐年菜🧧酥炸排骨酥
圍爐年菜 酥炸排骨酥 每次帶小人ㄙㄟˊ夜市.都會被香噴噴的排骨酥吸引.買起來卻只有一點點兒.根本不夠肉肉鬼們塞牙縫.今天老孫就來自己炸!這道也適合過年圍爐.全家大小都喜歡 食材 排骨,...iCook愛料理 ・ 23 小時前 ・ 1
新北攜手10校15團體 啟動技續未來
用專業解決問題，用技能回應社會。新北市教育局昨（二）日攜手十所學校及十五個公民團體，啟動二○二六年「技。續。未來」技職社會責任永續計畫，將推動十四項跨域合作行動，讓學生走出教室、走進社區，把所學轉化為看得見的改變，展現技職教育回應真實世界的行動力。教育局長張明文表示，新北自二○二三年起率先全國將「技職社會責任」納入教育政策核心，讓技職教育不只「學一技」，更能「做一事、影響一座城市」。二○二六年計畫串聯臺灣地方創生基金會、墨設計、心輔犬、好好教團隊、宜鼎基金會等夥伴，透過議題培力工作坊、跨域共創與實踐行動，引導學生從「看見問題」到「提出解方」，在行動中培養責任感與公民力。二○二六年十四項行動提案由不同專業群科學生與團體共同發想，議題緊貼生活也回應時代趨勢，涵蓋永續設計、循環 ...台灣新生報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
前潛艦艦長趙建國升中將 接掌國軍「最神祕情報單位」
國防部電展室主任由海軍出身的趙建國接任，曾為潛艦艦長到256戰隊長擁有完整歷練，這回接任電展室，在兩岸情勢緊張，將更為艱鉅。主要是因為電展室，不只是神祕的情報單位每天接收所有來自中國的大量訊號情報，進...華視 ・ 14 小時前 ・ 2
單靠熱飲不足以禦寒！ 醫：長期飲熱湯增食道癌風險
冷氣團來襲，全台冷颼颼，不少民眾排隊喝熱湯，希望暖暖身，有醫師發文表示，有些看似平常的保暖舉動，可能是錯誤的禦寒方式，像是單靠熱飲暖身，有醫學研究指出，熱飲僅能短暫刺激口腔感到溫暖，對於提升核心體溫幫...華視 ・ 14 小時前 ・ 1
COVID-19疫苗擴大接種 元旦打氣增近7成
（中央社記者曾以寧台北2日電）COVID-19疫苗公費接種對象自元旦起至2月28日期間，擴大至年滿6個月以上民眾皆可施打。疾管署今天公布首日接種量，比去年12月25日假日接種量增加近7成。中央社 ・ 15 小時前 ・ 1
用愛陪伴最後一程 讓道別充滿溫暖
為讓社會大眾了解器官捐贈的程序與重要性，並促使民眾與家人及早溝通器捐意願，南投縣府衛生局積極推動器官捐贈。透過簽署器官捐贈同意書，實踐「用愛陪伴最後一程，讓道別充滿溫暖」的理念，並對所有器官捐贈者與其家屬表達崇高的敬意。衛生局指出根據器官捐贈移植登錄中心的統計，目前全台已突破68萬人簽署器官捐贈同意卡，但實際執行器官捐贈的比例依然偏低。這主要是因為除了必須符合腦死的條件外，還需要家屬的同意才能進行捐贈。而腦死只占所有死亡案例的1%，因此提前與家人溝通器捐意願顯得尤為重要。一位年輕女孩小華（化名）原本計劃即將展開留學夢想，卻不幸在一場車禍中腦死。悲痛之際小華的家人回想起她曾在生日時說過：「如果我有一天離開了，我希望能捐出器官，幫助他人活下去。」這份溫柔而堅定的心願，成為家人做出艱難決定的依據。小華的器官成功捐贈，讓她的生命延續在受贈者的身上，化作他人重生的希望，也照亮了許多家庭的心。器官捐贈不僅能讓逝去的生命轉化為他人的生機，也使捐贈者的愛與精神在受贈者的生命中持續延續。雖然小華的生命已經結束，但她的愛與希望，仍透過受贈者的呼吸與心跳延續，成為無數家庭心中永不熄滅的光。衛生局長陳南松呼籲台灣好新聞 ・ 10 小時前 ・ 1
王仁甫19歲女兒「這店打工」被拍！季芹證實：人生第一次
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王仁甫與季芹結婚多年，並育有一對兒女。其中現年19歲的女兒王禹心（樂樂），也開始嘗試打工賺錢。日前季芹分享女兒在飲料店上班的畫面，並在IG寫下心境，指出是女兒的「人生第一次」。貼文曝光後意外引發大量關注與討論。民視 ・ 1 天前 ・ 19
異常疲勞恐是心肌缺氧！醫揭冬天猝死前兆易被忽略
重症醫師黃軒近日在社群平台分享冬季猝死前的警訊，指出多數個案並非完全沒有症狀，而是症狀太輕微、太模糊，常被誤認為疲勞或小感冒而遭忽略。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
你最想讀哪一所動漫學校？票選排行榜曝光：神山高校奪冠、雄英高校緊追在後
如果能親自走進動漫作品中的校園生活，會想選擇哪一所學校就讀？前陣子由日本「スパコミック!!（Spacomic!!）」發起「最想就讀看看的動漫學校」網友票選排行榜結果出爐，前三名分別由神山高校、雄英高校、夜鴉學園拿下。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前 ・ 2
藝人猝死引關注！急診醫揭最常見原因 這些警訊別忽略
【健康醫療網／記者陳靖安報導】近日知名藝人猝死消息，引發社會關注。對急診醫師而言，猝死並不是罕見名詞，而是一場與時間賽跑、卻經常來不及的急症現場。光田綜合醫院急診醫學部高正國醫師指出，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀況，最終失去生命。也由於發作迅速，往往來不及就醫，因此特別容易引發社會關注與不安。 心臟、腦血管急性變化 是猝死最常見原因 高正國醫師說明，常見與猝死相關的原因，多集中在心血管與腦血管系統的急性變化，例如致命性心律不整、急性心肌梗塞、腦出血或腦中風等。此外，三高（高血壓、高血脂、高血糖）、糖尿病等慢性疾病，雖然不一定會立刻造成不適，但長期下來會增加血管病變與突發風險，是臨床上常見的背景因素。 沒有慢性病不代表沒有風險 猝死前常出現這些警訊 不過，高正國醫師也強調，即使沒有已知慢性病史，猝死仍可能發生，因此更重要的是及早辨識身體發出的警訊。從急診第一線觀察，猝死前常見的警訊症狀包括胸悶、胸痛、突然且劇烈的頭痛、頭暈、冒冷汗、噁心不適或意識改變。這些症狀可能短暫出現，也可能反覆發生，但都不應輕忽。 出現警訊別觀望 第一時間撥打119 一旦發現家人或身邊的健康醫療網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
迎小寒招財！命理師揭「6大開運法、禁忌」 早上別洗頭
今年1月5日迎接24節氣的「小寒」。命理專家楊登嵙提到，天氣寒冷，但大冷還未到達極點，所以稱為「小寒」，而冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。對此提供食、衣、住、行、育、樂的「小寒」養生開運養生與禁忌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1