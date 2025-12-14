天冷怕夜尿少喝水 醫：反讓血液黏稠恐「隱性脫水」

近期氣溫持續下探，白天出太陽時體感溫度高，日夜溫差擴大，新光醫院家醫科醫師柳朋馳提醒，這種天氣型態對人體心血管系統是一大考驗。特別容易誘發腦血管疾病及心臟疾病。尤其是長期三高控制不佳、血管彈性下降的慢性病患者，對溫差的適應能力低，需特別留意。

防範室內外溫差陷阱：暖氣設定有技巧

「應盡量減少室內外的溫差，保持緩慢適應。」柳朋馳醫師提醒，許多人在家中使用暖氣，但進出溫差過大的環境反而更危險。若室內溫度設定過高（如24度C以上），一踏出門到13或15度C的戶外，瞬間5到10度C的溫差，可能導致血管急遽收縮，引發劇烈頭痛、頭暈等不適。對於心血管狹窄的病人，更可能加速心跳、誘發心絞痛。

廣告 廣告

柳朋馳醫師也建議，面對持續變動的氣溫，在寢具的選擇上，不用一下子將所有被子換成厚重被，可採用「多層次蓋法」，多準備一兩條毛毯或輕薄的被子，視夜間低溫狀況隨時增減，避免被窩過冷或過熱。入睡前，也應保持環境通風，不需緊閉門窗。

避免「隱性脫水」：長者尤其應注意補水

溫差大、作息或睡眠品質受影響時，可能導致自律神經不穩定，增加腦血管事件的發生機率。柳朋馳醫師特別強調，水分補充相當重要，尤其是年長男性這類高風險族群，常因擔心夜間頻繁上廁所（攝護腺問題）而限制飲水，但這可能導致長時間脫水，血液變得黏稠，增加心血管負擔。

柳朋馳醫師建議，這些族群仍應注意水分補充，若半夜起身如廁，可以多喝一小口水或半杯水，以避免長時間脫水。在戶外或運動時，更要保持水分充足。

留意不典型症狀與警訊

柳朋馳表示，近期門診中，除了常見的呼吸道感染（如感冒、流感）及腸胃炎（諾羅病毒）外，也觀察到許多老年人出現頭暈、適應不良，甚至肩頸僵硬、頭重的狀況，這都與身體在驟變的溫度中適應不良有關。

柳朋馳醫師提醒，高風險族群需特別留意心臟病或中風的徵兆：

心臟警訊：持續胸悶、胸痛，或一整天出現冒冷汗等不典型症狀。由於部分心臟下壁問題會以「胃痛」表現，三高族群若出現不典型的胸悶胸痛，且伴隨冒冷汗，應立即就醫。

中風警訊：小中風會表現出神經學症狀，如大舌頭、單側手腳無力、手抖等。

護心保暖生活4建議

醫師最後總結，高風險族群除了藥物控制外，生活型態也應調整：

1.做好保暖：頭頸部的保暖尤其重要，有助於維持大腦的血液循環。

2.規律監測：本身有三高疾病者，務必定時量測血壓，若有控制不良的狀況，應與醫師討論藥物調整。

3.注意飲食：食慾增加時，民眾常食用火鍋等鍋類食物，但過油、過鹹的飲食會讓血壓往上走，應多加留意。

4.注意溫差：起床前後及沐浴洗澡時，都要注意室內外和水溫的變化。有運動習慣者，可在室內進行運動，並做好足夠暖身，降低溫差帶來的衝擊。