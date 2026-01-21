天冷急凍「3疾病患者出門要小心」 醫師提醒：會特別的難熬

醫師蘇一峰提醒，天冷急凍「3疾病患者出門要小心」。（本刊資料照）

近期冷氣團發威，預計要冷到週五，醫師蘇一峰今（21）日指出，心血管、肺部及腦血管疾病患者要特別留意，天冷急凍血管和氣管收縮，易血管與氣管阻塞，「會特別的難熬」！

氣象署指出，今天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；今晚至明日，氣溫會持續下降，西半部及宜蘭夜晚至清晨低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其苗栗以北及金、馬將有10度左右或以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒。

氣象署表示，由於環境水氣仍多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多;若低溫與水氣配合，北部、宜蘭2,000公尺以上及3,000公尺以上的高山有零星降雪機率。

天氣急凍，蘇一峰也提醒，心血管疾病、肺部疾病、腦血管疾病，「會特別的難熬」，因為天冷急凍血管和氣管收縮，易血管與氣管阻塞，他叮嚀，「注意保暖、起床不要急，早晚注意血壓，沒事躲在室內多休息！外出多穿衣物保護自己」！

