天冷急診多人OHCA 醫師嘆：死亡無聲無息

▲急診醫師發現每次寒流或氣溫陡降之時，就會有許多人OHCA，讓他感嘆「死亡是無聲無息的，它從來不會等你準備好才降臨」。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 聖誕節後變天有感，一名急診醫師發文表示「在急重症待久了，就會知道，第一波寒流或是氣溫陡降，就是老天爺在收人的日子」，而昨天一整天的急救室，就有好幾個到院前死亡（OHCA）的個案，讓他感嘆「死亡是無聲無息的，它從來不會等你準備好才降臨」。



一名在急診室工作的醫師，在臉書粉專「急診醫師碎碎念」上表示，近日有一名到院前死亡的患者，他老婆還說早上還有跟他講電話「說有點吃不下，怎麼知道回家他已經倒在地上，叫都叫不醒.....」患者妻子哭到不能自己，也不斷拍打病人，哭著說「一句話都沒有交代⋯⋯⋯⋯這要我怎麼過下去」，他也只好拍拍她的肩膀，安慰她說「至少伯伯走的時候沒有什麼痛苦.......」。

另外一位同樣到院前死亡的患者，病患老婆則指出「他只是說，全身無力」，沒想到患者在救護車上還有意識，但是到急診時候就失去意識了，幫他急救不到十分鐘，患者妻子也說「他有癌症，之前就已經交代過了，也說過如果怎麼樣，就放手讓他走....」，急診醫師也忍不住表示「雖然她說的時候滿臉淚水，但是看得出她有準備，雖然不太能接受這麼突然，但也能比較坦然....」。

急診醫師感嘆，死亡是無聲無息的，它從來不會等你準備好才降臨，因此建議「是不是大家都該跟身邊人說好，先做好準備，讓死者安息，生者安心，生死兩相安」。

