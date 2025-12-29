天冷急診連收多起猝死！醫曝「常被忽略」時間點

生活中心／綜合報導



冷氣團一波接一波南下，中央氣象署提醒，元旦夜過後氣溫將再度明顯下滑，「冬天真的來了」。急診室也同步拉起警報，多名急診醫師透露，近日到院前心肺功能停止（OHCA）案例明顯增加，有患者只是向家人說了句「吃不下」、「全身沒力」，沒多久就倒下再也叫不醒。醫師直言，氣溫驟降時，往往是急診最沉重的時刻，猝死並非毫無預警，卻常被忽略。





氣溫驟降急診室爆滿連收多起OHCA患者 醫曝1時間點後：老天開始收人

一名急診醫師感嘆每年第一波寒流來時，「就是老天爺在收人的日子」。（示意圖／民視資料照）

一名急診醫師在臉書粉專《急診醫師碎碎唸》分享，在急診重症待久了就會知道，每年第一波寒流來時，「就是老天爺在收人的日子」。他提到近日，一名男子上午才對妻子說食慾不佳，妻子返家後卻發現人已倒地失去意識，搶救仍回天乏術；另一名罹癌患者則是向妻子表示全身無力，送醫途中尚有意識，抵達急診卻迅速惡化，家屬最終選擇放手。面對突如其來的別離，家屬難以接受，醫師也感嘆，「死亡是無聲無息的，它從來不會等你準備好才降臨」。

黃軒指出多數患者猝死前常出現警訊反覆胸悶、胸痛。（示意圖／取自Pexels）





胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，冬季猝死多與心血管疾病有關，其中急性心肌梗塞約占7到8成，其實猝死前常出現警訊，包括異常疲勞、胸悶、呼吸困難、心悸、頭暈、冒冷汗以及腸胃不適。北市衛生局也提醒，低溫時血管收縮易使血壓上升，高風險族群應做好保暖、規律服藥、避免情緒與溫差刺激，並牢記中風「FAST」口訣，一旦出現胸悶、臉歪、手垂或說話不清，務必把握「搶時間、打119」的原則。醫師呼籲，寒冬別輕忽任何「怪怪的感覺」，及早就醫，才不會讓一句輕描淡寫的不適，成為最後的訊息。





