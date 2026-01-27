天冷恐缺藥？6款心血管救命藥物告急！醫曝自保SOP：這一類救命藥若換藥，吃法絕對要注意

近期寒流接連來襲，心血管疾病風險隨之升高，國內卻傳出6款降血壓與抗凝血藥物缺貨，讓不少長期服藥的病患與家屬感到焦慮。哪些藥缺了？何時恢復供貨？缺藥怎麼辦？新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風、微笑藥師廖偉呈提供「自保攻略」。

農曆年前，國內傳出多款常用心血管用藥恐短期供應吃緊，引發不少慢性病患者擔心「我會斷藥嗎？」醫師與藥師都強調，民眾不用恐慌，也絕對不能自行停藥，只要依照正確步驟處理，多數都能平穩過渡。

缺藥怎麼發生？海外系統異常，供應恐延遲1～3個月

台灣第一三共股份有限公司近日發函指出，因海外工廠更換ERP系統期間發生非預期技術問題，影響部分心血管藥品的生產與出貨排程，導致短期供應延遲。受影響藥品包括口服抗凝血劑「里先安膜衣錠」（15毫克、30毫克），以及降血壓藥「雅脈」、「舒脈康」、「舒脈優」等，多為臨床常用藥物，共計6款如下：

廣告 廣告

1.里先安膜衣錠30毫克

2.里先安膜衣錠15毫克

3.德國第一三共雅脈膜衣錠40毫克

4.舒脈康膜衣錠5/20毫克

5.舒脈優膜衣錠20/5/12.5毫克

6.舒脈優膜衣錠40/5/12.5毫克

廠商表示，系統問題已排除，正加速出貨，但整體供應仍需約1～3個月才能逐步回穩，目前已啟動營運持續計劃（BCP），盡量降低對醫療端與病患的衝擊。

對此，食品藥物管理署指出，口服抗凝血劑「里先安」的主成分Edoxaban屬於《藥事法》所規範的必要藥品，依法應在供應不足前6個月主動通報，但主管機關直到今年1月初才接獲通知，是否符合通報時程仍待釐清，目前已啟動調查，最重可處6～30萬元罰鍰。

哪些藥要特別留意？降血壓藥可換，這款「停不得」

面對缺藥，第1步是要確認自己是否真的用到受影響藥品。微笑藥師藥局負責人、藥師廖偉呈建議，民眾除了查看藥袋，也可直接打開手機裡的「健保快譯通」App，檢視個人用藥紀錄，確認是否包含下列藥品：

降血壓藥：雅脈、舒脈康、舒脈優

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風說明，這3款藥分別是單方、二合一與三合一複方藥物，同機轉的替代藥選擇多，短期影響相對較小。

口服抗凝血劑：里先安

這是一種新型口服抗凝血劑，主要用於心房顫動患者預防中風，或治療深部靜脈血栓、肺栓塞。心房顫動患者中風風險約為一般人的5倍，規律服藥可降低約8成中風機率。廖偉呈提醒，這款藥目前沒有同成分替代品，若自行停藥，風險相對高，是此次缺藥中最需要謹慎因應的品項。

缺藥時怎麼辦？醫師、藥師提醒「保命SOP」

面對缺藥消息，專家一致強調「冷靜但要行動」，以下是實務上最安全的處理順序：

1.盤點手邊用藥

確認藥袋或透過健保快譯通App，看看自己是否正在服用上述藥品，以及剩餘藥量還有多少。

2.照時間領藥，先問庫存

有慢性處方箋者仍應依原定時間到醫院或藥局領藥。大型醫院通常庫存較多，廠商也多優先供應醫院端；部分社區藥局近年因應缺藥狀況，也會提前備藥，有些藥局甚至會準備2個月的藥品，可先向平時配合的藥局詢問。若藥局或醫院缺貨，藥師通常會詢問幾款降血壓藥是否改用同成分學名藥，可依個人喜好選擇，不影響療程。

3.拿不到藥，確認是否有替代

務必回診換處方若藥局無合適替代藥，或是使用的是「里先安」這類無同成分替代的抗凝血藥，切勿自行停藥或減量，一定要掛號回診，由醫師評估並調整處方。

1.針對高血壓藥（雅脈/舒脈康/舒脈優）：替代方案多。醫師可能會將原本「三合一」的藥拆成2顆或3顆不同的藥來吃，雖顆數變多，但效果一樣，問題較小。

2.針對抗凝血劑「里先安」：這是比較麻煩的部分。目前市面上有4種新型抗凝血劑，若「里先安」缺貨，醫師會換成其他同類藥物（如：拜瑞妥、艾必克凝、普栓達）。

洪惠風特別提醒，換成新藥後，吃法可能完全不同。

首先，吃藥的次數可能改變，里先安是「1天吃1次」，但替代藥物中有2種是「1天吃2次」，許多長輩習慣了舊藥1天吃1次的節奏，換藥後若沒有調整習慣，新藥也只吃1次，藥效就會不足，進而導致危險。此外，里先安有一款替代藥物（普栓達）要在「吃飯中間」服用，並且需根據腎功能調整劑量。因此，換藥後的適應期，患者必須嚴格遵守醫師的新指示，並密切注意身體是否有出血或不適的反應。

缺藥不是第1次，制度補洞仍在路上

事實上，藥品短缺並非新問題。監察院過去曾針對國內缺藥風險提出調查，促使食藥署建置「藥品供應監測資訊系統」，並於2024年初上線，希望透過掌握中盤庫存，提早預警、調度供應。

主管機關也推動醫療院所使用國產學名藥，並輔導業者申請藥證，以降低對單一進口藥品的依賴。立委邱志偉曾指出，針對低價、易退場的必要藥品，政府應建立更積極的預警與補貼機制，避免斷藥風險最後由病人承擔。

洪惠風強調，面對缺藥消息，最危險的是民眾因焦慮自行停藥、亂換藥。只要確實盤點、主動詢問、必要時回診調整，多數心血管用藥都能安全銜接，避免真正的健康風險。天冷時也要落實「722」量血壓原則（一週7天、早晚各2次、每次量2遍），只要配合醫師調整用藥習慣，就能安然度過這段缺藥期。

（本文諮詢專家：新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風、藥師廖偉呈）

延伸閱讀：

心臟不夠強，別嫁極限運動員！霍諾德妻：接受這是他最快樂的樣子

降噪耳機真的護耳？WHO示警：全球11億年輕人聽力告急，醫師點出2個關鍵用法

「我們都是他的傑作」八仙傷友淚別最嚴厲醫師莊秀樹：是他用雙手縫補我們的破碎人生

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章