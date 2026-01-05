天冷愛吃鍋！他好奇「大家認為最好吃的火鍋料？」網曝名單

近來天氣冷颼颼，不少民眾會吃火鍋暖身，其中火鍋料更是不可或缺的重要配角，有網友分享，自己認為最好吃的火鍋料是魚包蛋，好奇其他網友心中的冠軍名單，在網上掀起熱議。

有網友在論壇Threads發文，表示在自己心目中，魚包蛋可以說是最好吃的火鍋料，對此原PO也忍不住好奇其他網友的想法，「我自行宣布，第一屆最好吃火鍋料交流大會，正式開始」。

不少網友分享「松阪起司」、「絕對是龍蝦沙拉」、「絕對是水晶餃，內餡不可以是散的，要一團的」、「必須是蛋腸」、「蟹味棒（煮一煮會爛掉的那種）」、「九層塔花枝、龍蝦沙拉包」、「麻吉燒」、「竟然沒看到鱈魚湯包，去火鍋店打工才知道的 超好吃」、「身為基隆人只推薦蛋腸、手工蛋餃、三記魚餃、魚包蛋」、「絕對是蛋餃，小時候跟媽媽去吃到飽火鍋只會拿蛋餃，超好吃」、「芋頭貢丸跟龍蝦沙拉」、「麻糬燒和龍蝦沙拉最頂…」、「一生推！龍蝦沙拉、魚包蛋、起司麻吉」。

國健署指出，火鍋是民眾在入冬時節的聚餐首選，但通常含有較高的鹽分（鈉）、油脂及熱量（卡路里），經常食用，會導致體重過重、肥胖、高血壓、動脈硬化，甚至導致腦中風、狹心症、心肌梗塞等嚴重併發症。即使偶然食用，也應注意選擇火鍋食材，建議民眾多吃蔬食，少加工品，如炸豆皮等油炸類加工火鍋料含有大量油脂，貢丸、火鍋餃則多會使用肥肉來增加口感，其脂肪及熱量皆很高。

國健署分享，常見的加工類火鍋料中，熱量最高前5名分別為炸豆皮（358大卡／100克）、燕餃（311大卡／100克）、魚餃（275大卡／100克）、蝦餃（270大卡／100克）、貢丸（235大卡／100克） ；另外加工火鍋料為了避免在鍋中久煮失去味道，通常調味較重，鈉含量最高前5名分別為魚卵卷（825毫克／100克）、旗魚丸（710毫克／100克）、蟹味棒（692毫克／100克）、甜不辣（685毫克／100克），以及魚餃）663毫克／100克）。

撰稿：吳怡萱





