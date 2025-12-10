天冷愛在家中煮火鍋 台電提醒「用電安全」：小心意外釀災

周末天氣再轉涼，許多民眾喜歡在家煮火鍋，或是薑母鴨、羊肉爐等料理進補暖身。對此台電提醒，享受美食的同時也別忘了留意用電安全，使用高功率家電時要避免用延長線，且最好獨立供電，以免意外釀災。

台電在粉絲專頁「台電電力粉絲團」發文，表示天冷時最想來一鍋熱呼呼的湯，不過享受美食的同時也別忘留意用電安全，尤其是會產生熱能的家電，如電鍋、電磁爐、電熱水瓶、烤箱、氣炸鍋、電暖器、吹風機、微波爐、快煮壺、熨斗等，都屬於高功率的家電，電器上也會標示消耗功率（W）。

台電舉例說明，電磁爐開最大火約1400W、電鍋約700W、吹風機約1400W，因此使用這些高功率家電時要注意兩點：

避免用延長線。

最好獨立供電（有專用迴路的插座）

台電強調，廚房裝潢時記得要預留專用插座，若同一迴路上同時啟動多台高功率電器，很容易造成用電超過負荷量，甚至可能讓電線過熱跳電，進而引發火災。

此外，冬天常使用電暖器取暖，對此台電也特別提醒，應保持距離以策安全，尤其是寢具、衣物、沙發、窗簾等易燃物，都應和電暖器保持1公尺以上的安全距離，睡覺時也不能讓電暖器面向床邊棉被，否則很可能會不小心讓棉被接觸到電暖器而起火；除了要與易燃物保持距離，使用專用插座、避免與其他電器共用同一插座組之外，台電也呼籲民眾應適時清潔電暖器，避免灰塵影響散熱，以及棉絮引燃起火。

撰稿：吳怡萱





