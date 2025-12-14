天冷愛「哪套」！花枝羹+炒米粉 PK 生炒魷魚+糯米腸

今天一早好多民眾一起床就想品嘗暖胃美食，三重花枝羹老店一早生意就很旺。（圖／東森新聞）





入冬首波最強冷氣團來襲，平地將挑戰10度以下；但受濕度、風速影響，還有地區的體感溫度將會下探剩6度。越晚越冷，讓今天一早好多民眾一起床就想品嘗暖胃美食，三重花枝羹老店一早生意就很旺，除了花枝羹還要配上一盤炒米粉；板橋黃石市場則有另一套人氣早餐組合，生炒魷魚加糯米腸也讓顧客大排長龍。

大鍋熱氣蒸騰，老闆俐落撈起好幾大塊花枝羹，撒蒜酥靈魂點綴，入冬首波冷氣團報到，位在三重花枝羹老店一早生意就很旺，經營超過五十年，只賣這兩個品項。

老饕來必點這一套炒米粉加上花枝羹，而且還要各自加一點點辣，不只提味還能提鮮。

厚實花枝裹上薄粉漿，就在店裡先做現賣，這Q脆彈牙口感，雖然小小一碗默默從40塊漲到90塊，老饕們照樣捧場，炒米粉則是看似樸素暗藏功夫，淡淡肉燥汁和蝦米香，乾爽不膩越嚼越香。

顧客：「他是完全花枝切下來的，並沒有任何加工，而且米粉味道也很好，用豬油炒過所以真的很香，一如既往的好味道，尤其我們剛去參加路跑活動，（邊跑）邊就想說等下可以吃花枝羹，我爸從（我們）小就帶我們來吃了，從他開店他爸爸，他爺爺我們都在吃。」

除了花枝羹配炒米粉，板橋黃石市場更夯的是這套，滿滿一碗魷魚高麗菜，羹湯吃起來酸酸甜甜，一份生炒魷魚再配上外脆內Q糯米腸，主打高CP值，周末總是大排長龍。

天冷一早生意很旺的還有位在萬華果菜市場附近的烤鴨小店，雖然叫烤鴨店，但其實賣的是脆皮豬五花凌晨5點半就開賣，早早賣完收攤。

這一剁聽聲音就知有沒有，炭火慢烤皮脆肉嫩肥瘦適中，吃過顧客形容就像在嘴裡演奏喀滋交響曲。

常客：「當然有吃過，好吃啊，（早上）八九點就賣完了。」

天冷暖胃，你心中夢幻早餐組合是哪套，不同地區老饕們各有所好。

