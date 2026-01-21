天冷憂意外！7旬獨居男臥倒屋內 警破門將男子送醫

警方破門進入屋內，發現屋內老翁無法行動。（圖／東森新聞）





天氣冷，獨居和患有心血管疾病民眾要格外留意，前天（19日）晚上，桃園警方獲報一名7旬獨居男子多日未外出，房內更傳出惡臭。警方立刻到場，也通知家屬和救護車，破門進入，將疑似中風男子送醫。

警方透過門縫，將手機放進去，想看看屋內情況。警方：「欸，你好。」

警方破門進入屋內，就聞到惡臭，發現屋內老翁無法行動。19日晚上8點多，有鄰居發現7旬老翁多日沒外出，加上近日天氣涼冷，擔心老翁有狀況，因此報警處理。

警方到場救人時，發生了一點小插曲，雖說聯絡上了房東開門，但因為鐵門上了鍊條，所以無法進入屋內，警方只好破門而入。

中壢派出所副所長曾恩琦：「獨居男子多日未外出，房內更傳出濃烈惡臭，警方立即趕赴現場，撞斷鐵門鍊破門而入實施救援。」

警方破門後，立即將7旬老翁送醫治療。初步研判，老翁是因為天冷引發中風，加上獨居很難請求幫助，好在這次鄰居發現，警方也來得即時，否則後果不堪設想。

