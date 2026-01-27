天冷手腳冰冷怎麼辦 門諾中醫提醒千萬別亂補

楊成湛醫師提醒風池穴要保暖

天氣持續溼冷，不少民眾一到冬季就手腳冰冷，門諾醫院中醫科主任楊成湛提醒，手腳冰冷若未釐清原因就進補，可能使血壓、血糖更加惡化，應該規律運動、確實保暖，再搭配簡單穴位保養，讓循環先活絡起來，再由專業醫師判斷是否需要補養，才不會越補越不健康。

楊成湛表示，不是每一種冷，都適合「吃補」來解決。他表示，包括高血壓、心臟病或動脈硬化患者、糖尿病患者及甲狀腺相關疾病，都可能因為循環較差而手腳冰冷，如果本來就有慢性病，亂補，反而造成更大風險。從中醫體質來看，手腳冰冷多與「陽虛」或「肝鬱氣滯」有關，運動，就是最溫和也最有效的回暖方式。無論慢跑、游泳、快走或伸展，只要能讓身體微微出汗，促進氣血循環，就是好運動。



此外，確實保暖也是關鍵。楊成湛特別提醒，圍巾不要只是裝飾，後頸兩側的「風池穴」正是寒氣容易入侵之處，妥善保暖，有助穩定循環、減少不適。若真的想「補」，也應向中醫師洽詢，瞭解自己的體質，才能對症補。