天冷手腳冰到不行？醫激推「吃6食物」比暖暖包有用 山藥、蓮藕上榜

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

天氣一冷，就手腳冰冷、像顆「行動冰塊」嗎？這其實是身體「陽氣不足」的警訊！與其狂貼暖暖包，不如從「吃」下手。對此，中醫體系醫療長周宗翰醫師教你用6種溫補食材，吃對了就能從內暖到外，告別虛寒！

1、羊肉：溫補陽氣之王

冬日進補首選，能溫中暖下，適合腰膝酸軟、畏寒怕冷的人。

．吃法建議：「當歸生薑羊肉湯」暖身又補血活血。

．貼心提醒：體質偏熱或有上火症狀者要適量食用。

2、山藥：平補脾腎高手

廣告 廣告

性平溫和，能補益脾胃腎氣，改善冬季常見的疲勞、消化不良。

．吃法建議：「山藥排骨湯」或「四神湯」都能幫助健脾開胃。

3、蓮藕：潤燥養血神器

煮熟的蓮藕性溫，能補益氣血、潤燥止渴，改善身體因寒冷引起的僵硬。

．吃法建議：「蓮藕紅棗湯」養血又暖心。

．貼心提醒：生食涼拌的蓮藕性偏涼，冬天建議少吃。

4、黑芝麻：滋養肝腎黑寶石

能補益肝腎、滋養精血，對改善冬季髮質乾枯、掉髮很有幫助。

．吃法建議：溫熱的「黑芝麻糊」或是在豆漿中灑上一匙，簡單營養。

5、老薑：驅寒暖胃第一名

能溫中散寒，促進血液循環，是對抗手腳冰冷的最佳食材。

．吃法建議：一杯暖呼呼的「黑糖薑茶」或炒菜時多放幾片。

6、桂圓：安神補血小太陽

能補益心脾、養血安神，改善氣血不足造成的臉色蒼白、心悸失眠。

．吃法建議：「桂圓紅棗茶」是冬日經典，補血又能幫助睡眠。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·潤唇膏擦再多還是乾？ 專家圖解「正確手法」：你可能從第一步就錯了

·以為保暖卻害命！醫示警「冬天6大習慣」恐誘心梗、中風 穿太緊、到家就洗澡都中