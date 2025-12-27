天冷捐血量下滑！ A型、O型血庫拉警報

〔記者邱芷柔／台北報導〕冷氣團今(27日)起逐漸減弱，但東北季風影響仍在，氣溫偏低也影響民眾外出意願，捐血量同步下滑，台灣血液基金會公關處長黎蕾指出，依過去經驗，捐血情況確實容易受到天氣影響，目前全台血型庫存偏低，其中A型與O型血液僅剩約5天，已低於安全水位。

黎蕾表示，天氣轉冷後，民眾外出捐血意願普遍下降，但同一時間病患用血需求卻增加，形成「捐得少、用得多」的不平衡狀況，導致血液庫存持續走低。

根據血液基金會統計，目前全台整體血液庫存僅剩6天，其中A型約5.4天、O型約5.3天，均屬偏低狀態。值得注意的是，中部地區缺血情況相對明顯，台中中心的A型剩3.6天、O型3.9天呈現「急缺」情形，基金會也啟動內部調撥機制，由其他地區支援，以因應短期需求。

黎蕾進一步說明，一般血液庫存低於7天即屬警戒，若降至4天以下，則為緊急狀況。至於是否能撐過下一波寒流，她坦言，目前仍有不小缺口，全台每日約需7000袋血液供應醫療使用，但現階段庫存已低於安全量約2天，等同缺口約1.4萬袋，除了維持每日基本捐血量外，還需額外補足缺口，庫存才能逐步回穩。

血基會也呼籲，天氣寒冷期間仍請民眾踴躍捐血，特別是A型與O型民眾，一起協助穩定血液庫存。

