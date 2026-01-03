天冷早餐愛「重口味」 萬華24hrs牛肉麵街生意旺

寒冷天氣意外帶動「暖胃商機」，不少民眾一大早就想吃點熱騰騰的重口味美食。（圖／東森新聞）





強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫驟降，週六清晨本島平地最低溫出現在雲林古坑，僅剩7.2度。前氣象局長鄭明典也在社群媒體指出，此次輻射冷卻效應明顯，中南部普遍落在9度至12度，甚至比北部還冷，連高雄、台南也罕見列入低溫排行榜，創下難得紀錄。



寒冷天氣意外帶動「暖胃商機」，不少民眾一大早就想吃點熱騰騰的重口味美食。位於台北萬華洛陽街、素有「牛肉麵一條街」之稱的商圈，因短短一百公尺內就有五家24小時營業的牛肉麵店，成為老饕首選。清晨時分，店門口大鍋煮滾的熱氣蒸騰，濃郁的湯頭香氣四溢，店家生意相當興隆。

這裡的牛肉麵以高CP值著稱，一碗小碗牛肉麵只要110元，不僅能吃到六大塊厚實不柴的牛腱肉，湯頭還能免費續加。

許多顧客表示，天冷時吃上一碗加了酸菜與辣牛油的熱湯麵特別過癮，且這裡的麵條口感Q彈、肉質軟嫩，甚至有長期旅居國外的民眾分享，每兩個月回台灣都一定要來報到，對於百元出頭就能吃到如此份量的牛肉麵感到不可思議。

值得一提的是，洛陽街上的競爭雖然激烈，但其實多家名店皆「師出同門」。老字號的「建宏」、「富宏」在2008年兄弟分家後，後續因營業稅等考量，部分店面更名為「采宏」與「存豪」，原本的富宏則由母親經營。儘管招牌不同，但在口味上差異不大，民眾普遍認為只要是重口味，吃起來都相當對味。

氣象預報顯示，週日氣溫將短暫回暖，但下週隨即又有另一波強烈大陸冷氣團接力南下。在冷氣團接力報到的天氣下，民眾除了大啖美食填飽肚子，出門在外更需注意保暖。

