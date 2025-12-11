天冷易中RSV！專家提醒「流鼻水、咳嗽別輕忽」，2天恐惡化成肺炎。示意圖／取自photoAC

隨著氣溫下降，呼吸道合胞病毒（RSV）感染風險上升。台北市立聯合醫院忠孝院區家庭醫學科醫師莊迺傑提醒，長者及高風險族群需特別注意，雖然RSV分A、B兩型，但對長者影響更為嚴重，容易合併細菌感染，快速惡化，可能前兩天還在流鼻水、發燒或咳嗽，迅速進展為呼吸急促、肺炎或支氣管炎，增加住院與死亡風險。

高風險族群須特別注意

莊迺傑指出，患有COPD、氣喘、心臟衰竭、慢性腎病、慢性肝病，或免疫力低下，以及居住於長照機構的長者，都是RSV高風險族群，其中75歲以上長者住院風險最高。

全球長者住院與死亡人數驚人

RSV每年對高齡族群造成的威脅不容小覷。以美國為例，每年有6萬到16萬名長者因RSV住院，死亡人數介於6千到1萬人。莊迺傑提醒，RSV可導致COPD、氣喘或心臟衰竭惡化，對全球工業化國家的長者健康造成重大影響。

疫苗防護是最佳策略

目前台灣已有3款RSV疫苗通過核准，供60歲以上成人施打，可降低重症與住院風險；另有一款疫苗提供給孕婦（28至36週），可保護新生兒前6個月。

依疾管署建議，75歲以上長者、60至74歲高風險族群及孕婦，可在醫師評估後自費接種。莊迺傑強調，RSV非輕微感冒，疫苗是防止重症與避免傳染給嬰幼兒的最有效方式。



