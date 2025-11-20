天冷易猝死起床要注意！這1步驟公認超危險

▲天氣冷恐引發猝死！起床4步驟能保命 第二步驟全網歪樓：超危險。（示意圖／取自pexels）

[NOWnews今日新聞] 近日全台降溫有感，內政部特別提醒大家一定要記得保暖，因為當天氣變冷時，血管會因室溫降低而收縮、血壓上升，如果心臟負荷不住，就可能引發猝死，而最容易發生的時段，就是睡夢中或剛起床的清晨。

內政部在臉書粉專發文並附上起床四步驟，表示清晨常因輻射冷卻，使室溫比被窩低十多度，若一起床就直接碰到冷空氣、又沒有保暖，血管會突然劇烈收縮，風險大幅提升。所以寒冬一定要記得保持室內暖度、起床前先「賴一下」，給身體一點時間熱機，先在被窩裡動一動手腳，再慢慢坐起來、站起來，喝口熱水、加件衣服，再正式開始一天。

廣告 廣告

不過，「起床四步驟」貼文一出，就有網友在底下留言「相信我，步驟二超級危險」、「我卡在第二步」、「笑死 第二步驟做下去就沒有後面了」、「第二步怎麼可能10分鐘」、「我嚴重懷疑很多人第二步就失敗了」，意外歪樓引起熱烈討論。

▲「起床四步驟」保命。（圖／內政部）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

氣溫驟降「冷」死了！台中、南投強風急凍 10人無呼吸心跳送醫

大降溫！國小老師體育課突倒地無心跳 師生聯手搶命連消防都給讚

全台有感大降溫！挑戰今年「首波冷氣團」 賈新興：提早變冷了