天冷易猝死！心肌梗塞「5成無症狀」：胸悶痛10分鐘無改善需立即做1事
冬天變冷易猝死，醫師也提醒高血壓等高危險族群需特別留意「心肌梗塞」風險，尤其心肌梗塞患者「發病前無症狀」高達5成，顯示突發心肌梗塞難預警！
心肌梗塞「5成無症狀」？
台北醫學大學衛生福利政策中心在2025年11月舉行研討會，當中引述歐洲心臟學會近期引用美國360萬名心肌梗塞患者資料「發病前無症狀」竟高達5成！
北醫附醫心臟內科主治醫師徐千彝在研討會中表示，發生心肌梗塞的原因，和「血管累積斑塊」時會向外膨大有關，血管腔未必有著狹窄的情形，但血管內斑塊總量卻增加，此時破裂就會形成血栓瞬間堵塞血管，引發致命的「心肌梗塞」。
什麼狀況要叫119？
徐千彝醫師坦言，近年出現「民眾隨意呼叫救護車」的狀況，所以醫師不鼓勵「任意撥打119」的舉動，但若出現以下典型明顯症狀，還是必須多注意，希望大家能把握黃金救命時間：
胸悶持續不退（超過10至15分鐘，休息無法改善）
冒冷汗
呼吸困難
疼痛往肩背放射
徐千彝醫師指出，突發心肌梗塞「及早叫救護車」更能加快搶救流程，遠比家屬接送或自行使用交通工具安全，因為救護車具備以下器材和功能，大幅提升存活機率：
1. 心電圖
2. AI判讀
3. 急救藥物
4. 提前通報急診團隊
心肌梗塞預防「需控制膽固醇」
世界各國多將「急性心肌梗塞死亡率」作為公告的照護指標，台灣猝死年齡分布以「65歲以上族群風險最高」，男性發生率顯著高於女性。徐千彝醫師特別提醒，「心肌梗塞發病前」5成無症狀，有效預防的關鍵在於「控制膽固醇」，同時也呼籲民眾，氣溫驟降的季節更應提高警覺，謹記心肌梗塞等身體發出的警訊。
5招有效控制血脂
根據衛福部官網衛教資訊，「好膽固醇（HDL）」是血管的清道夫，負責清理血管多餘膽固醇，可以減少血管阻塞發生，因此除了平時量血壓、測血糖外，也需定期檢查血脂，5個有效控制血脂的行為如下：
1. 戒菸: 菸品內的尼古丁會提升血液中三酸甘油酯，且降低「好膽固醇」，因此，戒菸對於血脂異常具有改善的效果。
2. 規律有氧運動：民眾養成規律運動習慣，可降低罹患癌症的風險，加速代謝脂肪，對於血脂異常有改善的效果，可以顯著地增加「好膽固醇」和減少三酸甘油酯。
3. 控制體重：肥胖會降低體內「好膽固醇」含量，故體重維持在理想範圍將有助於提升體內「好膽固醇」。
4. 定期檢查：根據美國2019年心臟學會建議至少每4-6年做1次血脂檢查。40歲以上民眾，利用每3年1次免費補助的成人預防保健服務；65歲以上民眾，則可以利用每1年1次免費補助的成人預防保健服務。
5.善用「慢性疾病風險評估平台」：輸入相關健康數據，一旦檢測出屬於罹患「冠心病」高風險者，建議每年定期檢測。而中、低風險者，建議每3年檢測1次。
