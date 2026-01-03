天冷易疲倦又心情差？ 營養師曝3招補足維生素D

羅晞蕾提醒，如身體缺乏維生素D，可以多吃深海魚、蛋黃，以及有強化的牛奶、豆漿。（示意圖／photoAC）

天氣轉冷、日照減少，不少人明明沒有生病，也會覺得精神狀態明顯下滑。營養師羅晞蕾就指出，這種「冬季憂鬱」的情況，與體內維生素D偏低有關，此時可以透過曬太陽、食補、保健食品來補足，以改善身體狀態。

羅晞蕾在臉書粉專發文表示，不少民眾到了冬季，會覺得特別疲倦、情緒低落、提不起精神，即使沒有感冒，也會感到「冬季憂鬱」，而這種狀況其實與體內維生素D濃度存在明顯相關性。

羅晞蕾提到，有些人認為缺乏維生素D，只要多曬太陽就能解決，實際上只靠曬太陽，很難穩定維持維生素D的濃度。有研究指出，人體皮膚合成維生素 D，會受到很多因素影響，包括日照角度與時間（冬天紫外線本來就較弱）、膚色與年齡（深膚色、年紀越大，合成能力越差），以及生活型態（室內工作、防曬、外出時間少）。

羅晞蕾說，即使在有日照的地區，仍有超過60%的成人維生素D濃度偏低，亞洲族群比例甚至更高，「所以不是沒有曬到，而是曬太陽這件事，本來就不穩定，有很多細節！」

若想補充維生素D，羅晞蕾提出以下建議：

1、曬太陽：如果有機會能接觸陽光，當然很好。

一般建議選在中午前後，讓手臂或小腿露出10至20分鐘，且不用曬到臉紅、不需要刻意曝曬，曬太陽是加分項，但不是唯一解方。

2、食補：讓身體有基礎。

維生素D在食物中的來源不算多，但可以慢慢累積，包括深海魚（鮭魚、鯖魚、沙丁魚）、蛋黃，以及有強化的牛奶、豆漿。

3、保健食品：幫助「穩定維持」。

適量補充保健食品，是很實際也很常見的選擇，而長期穩定的補充，可以讓身體不用一直處在不足的狀態。

羅晞蕾提醒，在選擇補充多少維生素D前，建議先進行身體檢查，了解自己的血中濃度25（OH）D有沒有達30至50 ng/mL，再依個人狀況調整補充方式與劑量，會比憑感覺補來得安心且有效。

