天冷晨起四肢僵硬非老年人專利 3穴位＋6保養幫助改善





【NOW健康 吳思奕／台北報導】每逢季節交替或冷氣團來襲之際，許多人會在早上起床時感到手腳僵硬、活動「卡卡」，甚至需要一段時間才能逐漸恢復靈活。中醫師莊可鈞表示，這種現象不僅是長輩專屬，許多中年族群或久坐辦公的人，也常會因為寒冷或濕度變化而出現短暫的活動受限。但究竟為何天氣一轉冷，四肢就特別容易僵硬呢？



天冷四肢僵硬？ 血管收縮、血流變化與關節液循環影響



從西醫觀點來看，天氣轉冷造成四肢僵硬可能與以下4點有關：

1.肌肉血流減少、彈性下降： 低溫會使肌肉表層血管收縮，血流量減少，肌肉纖維彈性隨之下降，就像橡皮筋在低溫下變硬，活動度降低，因此剛起床時就容易感到僵硬。



2.關節液循環變慢： 關節內的滑液可降低摩擦、幫助關節順暢活動。但在低溫影響下，滑液循環速度變慢、黏稠度稍微增加，造成早起時關節活動不順。



3.血管收縮導致血液循環變差： 身體為保持核心溫度，會讓四肢的血管收縮，血液優先供應心臟與腦部等重要器官，進而造成手腳循環差而容易僵硬。



4.慢性關節疾病在低溫下惡化： 像是退化性關節炎患者會在天氣冷時感到特別不舒服，而類風濕性關節炎患者的晨間僵硬則更明顯，可能持續30分鐘～2小時。



寒邪影響氣血運行 中醫：陽氣不足者更易受外寒影響



針對冷天清晨常見的僵硬不適，莊可鈞分析，多數情況不一定是因為疾病所導致，但若伴隨紅、腫、痛或僵硬時間超過1小時就需特別留意。從中醫的角度來看，人體的氣血運行與外界氣候關係密切。寒為陰邪，具有收縮、凝滯的特性，會讓經絡血流變慢，導致四肢僵硬、活動受限。血行不暢則不通，不通則痛。



寒使血液運行受阻，甚至形成瘀阻，因此許多人會覺得早上手開不開、腳步沉重，活動後症狀則可逐漸改善。此外，陽氣虛弱者對寒邪的抵抗力較差，若本身陽氣不足（如：女性、年長者、容易怕冷的人），就更容易被外寒影響，使僵硬感更加明顯。如果體內濕氣重，再遇外界濕冷的天氣，就會會形成「寒濕痹」，症狀多半在清晨或下雨天更嚴重。



中醫依體質活血通絡、化瘀與祛寒 改善寒冷僵硬



在治療上，中醫會依個人體質與症狀表現給予不同的中藥進行調理。手腳冰冷、天氣一冷就僵硬的人可給予溫經散寒、活血通絡為主的藥材，如：桂枝、附子、乾薑等；遇濕冷症狀加重、關節痠痛的人則適合祛寒除濕類的中藥，如：羌活、獨活、防風等；至於僵硬伴隱痛、固定痛點者則可選擇活血化瘀類的中藥，如：當歸、川芎、紅花等。提醒民眾，中藥處方需依個人體質與病況，由合格中醫師辨證開立，切勿自行抓藥或隨意服用。



緩解晨間僵硬 中醫3舒緩穴位＋6關節保養方法



莊可鈞也分享幾個適合日常保健的穴位提供給民眾參考。



1.陽陵泉穴： 位於小腿外側部，腓骨頭前下方凹陷處，約為膝下2寸處。屬膽經，具有疏泄肝膽、舒筋健膝之效，對抽筋、筋骨僵硬、痠痛也有幫助。



2.陽溪穴： 屬大腸經，有疏通氣血、通經去瘀的作用。穴位位於手腕處，對於周圍軟組織的疾病，有很好的改善疼痛效果。陽溪穴位於腕背橈側，拇短伸肌腱與拇長伸肌腱之間凹陷處。



3.外關穴： 外關穴位於前臂伸側面腕背橫紋後2寸，尺骨與橈骨之間。經絡阻塞造成的疼痛，如：坐骨神經痛、肩痛、腰痛、脅肋痛等，皆可透過按壓外關穴通經活絡。以下則為關節的6大日常保養方法。



1.暖身與肌肉伸展： 早晨起床前可先在床上做簡單的伸展，如：伸懶腰、轉動腳踝、抬腿、輕柔彎曲手指與手腕，有助於促進滑液循環，縮短晨間僵硬的時間。



2.多喝溫熱水，避免飲酒、生冷飲食： 適度飲用溫熱水可以維持體內溫度，還能夠降低血液黏稠度，有助血液循環順暢。



3.熱敷： 在寒冷的早晨先熱敷5～10分鐘，有助於放鬆肌肉，擴張末梢血管，減少僵硬及疼痛。若是手指僵硬，可泡溫熱水3～5分鐘，效果更明顯。



4.規律運動： 運動能增加肌力與關節穩定度，減少寒冷造成的僵硬感。建議可以快走、游泳（溫水尤佳）或進行輕重量阻力訓練。



5.改善睡眠環境： 睡前泡澡並使用保暖被褥，保持空氣濕潤，有助於維持體溫，減少清晨的僵硬感。



6.必要時的醫療介入： 若僵硬時間長、伴隨腫痛或功能受限，可能與關節炎或自體免疫疾病有關，建議就醫檢查。



症狀持久或出現腫痛 建議及早就醫排除潛在關節疾病



莊可鈞指出，天氣冷導致早晨四肢僵硬是許多人常見的身體不適，屬於對氣溫與濕度變化的自然反應。從西醫角度來說，是肌肉、關節與血液循環在低溫下受到影響；從中醫角度來看，則是寒邪侵襲、氣血凝滯所造成。透過保暖、熱敷、規律活動及改善生活習慣，多數人可明顯改善清晨僵硬的情況。但若症狀長期存在或伴隨腫痛，仍建議及早就醫，以排除潛在關節疾病。



