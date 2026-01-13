天冷暖心！孕婦路邊急產兒 路人、護理師幫保暖

員警到場時，一名26歲的孕婦剛在路邊生下小嬰兒。（圖／東森新聞）





10號下午，台北士林文林路上，一名26歲的孕婦與朋友相約聚餐，沒想到卻突然在路旁分娩，產下一名小嬰兒。路人以及一名牙科護理師緊急協助為嬰兒保暖，等到員警和救護人員到場後，順利將母子兩人平安送醫。

情況緊急，員警到場時，一名26歲的孕婦剛在路邊生下小嬰兒。

救護人員：「拍拍他，看他能不能哭鬧。」

員警看到產婦癱坐在路旁，懷中抱著臍帶尚未剪斷、全身濕冷的小嬰兒，立刻撥打119，並透過電話擴音，在救護人員的遠端指導下協助照護嬰兒。

事發在台北市士林區，10號下午2點左右，這名26歲的孕婦原本與朋友外出用餐，卻在路旁突然分娩，抱著臍帶尚未剪斷的嬰兒，癱坐在路邊等待救援。

牙科診所護理師：「因為她當下沒有太大的不舒服，我們只是擔心小朋友會失溫、會冷，大概5-10分鐘，就陸續有警車、消防車、救護車都到場了。」

熱心護理師見狀上前協助為嬰兒保暖，隨後員警到場，救護車接著抵達，剪斷臍帶後，將母子兩人送往醫院，所幸最後母子均安。

