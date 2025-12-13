天冷暖暖包別亂貼！資深護理師警示兩大危險族群 必學「333安全防護法則」

隨著一波波寒流來襲，藥妝店和各大量販商店的暖暖包專區總是人潮不斷，因為暖意持久又好用，早已是機車族、戶外工作者，甚至是怕冷長輩們的「禦寒神器」。然而，這個看似溫和的小包，如果使用不當，破壞力可能超乎想像，甚至會悄悄地造成一種難以察覺的「深層燙傷」。

中華民國美容醫學醫學會護理教育委員會召委、資深臨床護理師郭貞君提醒：使用暖暖包務必隔著衣物使用，並採用「333 防護法則」──禁止直接碰觸皮膚、夾在中層衣物、出現不適立刻依急救三步驟處理。在這使用暖暖包的季節，只要掌握正確使用方式，就能真正做到「暖身不傷身」。

暖暖包為什麼會熱？原來是把「生鏽」變成暖意。

暖暖包的發熱科技是一場精心設計過的「加速生鏽」。內部的鐵粉一旦接觸空氣（氧氣），就會開始氧化並釋放熱能。食鹽與水讓反應更快，而蛭石和活性碳則協助保溫並延長熱效。因此，只要稍微搓揉讓空氣進入，暖暖包就能迅速升溫。郭貞君護理師指出，手握式暖暖包的最高溫可達65°C，平均也有51°C，且可能持續好幾個小時以上。要知道，日常的洗澡水大約才40°C 左右，皮膚科醫師甚至建議更低溫以避免刺激皮膚，這也代表暖暖包的平均溫度已經超過多數人可承受的安全上限。

（圖片來源：Pexels）

低溫也會燙傷：像「溫水煮青蛙」的隱形殺手

暖暖包的危險之處在於，它不像滾燙熱水讓人立刻縮手，而是像「溫水煮青蛙」，慢慢造成深層組織受傷。這就是俗稱的「低溫燙傷」。研究顯示，皮膚若連續接觸44°C六小時就會開始壞死。甚至當溫度提高到51°C（暖暖包的平均溫度） 時，只要2至4分鐘就可能造成真皮層燙傷。若長時間將暖暖包壓在身體下方，又直接貼著皮膚，局部溫度甚至會更高。對於痛覺較遲鈍的人，待真正發現時往往已經是水泡、破皮甚至潰瘍的傷口狀態。

臨床上最典型的低溫燙傷症狀是「網狀紅斑」。皮膚會出現像被網子烙印般的紅色圖案，甚至伴隨癢感。許多人一開始誤以為是皮膚過敏，但其實已經是熱傷害的結果 。如果持續接觸熱源，最嚴重可能演變成深二度燙傷。

兩大高風險族群：小心特別容易發生低溫燙傷

第一種： 糖尿病患者

糖尿病患者常伴隨末梢神經遲鈍，皮膚已被燙傷卻感覺不到 。臨床上不乏在水泡、潰瘍甚至感染等症狀出現後才被家人發現的延誤治療案例。

第二種：長輩、臥床者與深眠者

老年人皮薄、循環差，更怕冷，容易長時間把暖暖包貼在身體上 。臥床患者與深眠者的痛覺原本就比較遲鈍 。以上這些情況，一旦讓暖暖包被身體重量壓住，局部血流受阻，燙傷風險會大幅增加 。

（圖片來源：Pexels）

護理師的「3×3×3 安全防護法則」，讓您安心取暖

為了讓民眾能安心取暖，郭貞君護理師提出好記又實用的「333 防護原則」：

①：三招使用原則 (禁止直接碰觸皮膚)

禁止直接碰觸皮膚：暖暖包是「熱源」而不是「貼布」，一定要隔著衣物使用 。

睡眠時特別注意：避免讓暖暖包在睡覺時直接接觸皮膚 。

不可緊壓身體：避免讓身體重量長時間壓在暖暖包上，這會導致局部溫度和燙傷風險升高 。

②：三層套疊放置法 (夾在中層衣物)

使用時須提供一個最安全的隔熱和蓄熱方式，確保暖暖包與皮膚之間有足夠的緩衝 ：

內層：穿著吸汗內衣，保持皮膚乾爽 。

中層：將暖暖包放在中層衣物的口袋或夾層，作為隔熱和蓄熱層 。

外層：再穿上保暖外套，鎖住熱能 。

③：三步驟急救法 (出現不適立即處理)

倘若不慎發生皮膚紅腫、刺痛或水泡時，建議立即處置措施 ：

移除熱源：立刻溫和拿開暖暖包，避免傷害繼續擴大 。

常溫清水沖洗：用常溫清水沖洗降溫，切勿冰敷以免造成凍傷 。

盡快就醫：若出現水泡切勿自行刺破，以免引發細菌感染；糖尿病或高齡者務必盡快就醫 。

暖暖包確實是寒冬中的一大恩物，只要掌握正確用法，就能在寒冷季節安心取暖，真正做到「暖身不傷身」，也請貼心提醒身邊的長輩與高風險族群這些重要的皮膚保護知識，用更安全、更舒服的方式享受這份溫暖。

（圖／郭貞君）

