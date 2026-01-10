天冷暖胃！農糧署教你做「樹豆山藥雞湯」3步驟輕鬆上桌

隨著氣溫驟降，暖身湯品成為餐桌上的首選，除了常見的香菇、剝皮辣椒雞湯外，農糧署近日也在臉書粉專分享一道特別的「樹豆山藥雞湯」，不僅做法簡單，利用樹豆與山藥、紅棗等天然食材搭配，能達到暖身且補體力的功效，讓民眾在享受美味的同時，也能吃進滿滿的健康與活力。

農糧署說明，被譽為「勇士豆」的樹豆，不僅是原住民族重要的蛋白質與能量來源，其耐旱、好保存且高營養的特性，更讓它成為優質食材。農糧署表示，樹豆特有的豆香能賦予湯頭醇厚層次，與肉類共燉還能讓肉質更加鮮嫩可口，是暖心又暖胃的「原食」佳餚。

為了讓民眾在家也能輕鬆品嚐這道原民風味，農糧署分享了料理的小撇步，需準備樹豆1杯、紅棗10到12粒、山藥半斤、帶皮蒜頭5到6粒、雞腿切塊1份、水3杯及適量的鹽。首先將樹豆洗淨泡水3小時，煮滾後再煮15分鐘熄火燜軟；並把雞肉汆燙去浮沫，加入拍碎蒜頭與山藥段，煮至山藥浮起；最後將煮好的雞肉、蒜頭、山藥倒入樹豆湯中調味，加入紅棗加蓋燜片刻即可。

